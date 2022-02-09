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嘉市首本自製閩南語繪本 「做伙來去踅東市」發送各校

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
退休教師、台語文學家韓滿以閩南語文字撰寫「做伙來去踅東市」。記者林伯驊／攝影
退休教師、台語文學家韓滿以閩南語文字撰寫「做伙來去踅東市」。記者林伯驊／攝影

推動母語教學，嘉義市民族國小踏查附近百年東市場的成果，由嘉市本土語言輔導團協助、台語文學家韓滿用閩南語撰寫、搭配插畫家潘朵拉繪圖，創作繪本「做伙來去踅東市」，以閩南語文字為主，附羅馬拼音對照，校方將整本拍成影片助學習；市府指出，初步印1000本，發給各校配合閩南語課程，未來各校會陸續自製特色母語教材。

「做伙來去踅東市」藉著主角桃仔等人，到東市場吃美食，介紹紅毛井、城隍廟等，經歷拯救狗隻的趣事，內容生活化；市府指出，此繪本，用真實故事、孩子的生活體驗，來編寫繪本，貼近真實生活，幫助孩子在生活的情境中學習閩南語，更能帶著繪本，走訪實際的東市場店家、廟宇。

「台語平常就要常講，不然會說得不好！」韓滿說，小時候也不太會講台語，鬧過笑話，當老師之後決心要講好台語，要努力開口說，這本書包含古蹟、歷史、日常故事等，讓孩子認得很多台語字，學到習得發音，在家裡父母和孩子一起閱讀、一起說台語，相信一定能說得很好。

黃敏惠今天到民族國小參與「做伙來去踅東市」新書發表，指出此為嘉市創作的第1本閩南語童書繪本，要在生活中使用母語，才能讓母語真正扎根、傳承。

民族國小校長陳文瑜也是嘉義本土語言輔導團召集人，表示這本繪本用閩南語文字、台灣閩南語羅馬拼音，閱讀上可能有些不習慣，另邀具備兒童戲劇專長的老師吳炫德，指導學校畢業生擔任演員，將整個繪本故事拍成影片搭配字幕，能用手機或平板線上數位學習，「讓大家一定會發現閩南語的文字不難，還很有趣」。

嘉義市長黃敏惠（前排右二）今天到民族國小參與「做伙來去踅東市」新書發表。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排右二）今天到民族國小參與「做伙來去踅東市」新書發表。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府、嘉市民族國小創作繪本「做伙來去踅東市」。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府、嘉市民族國小創作繪本「做伙來去踅東市」。記者林伯驊／攝影
嘉義市母語文化教育學會理事長林佳慧（左）分享學習閩南語，右為民族國小校長陳文瑜。記者林伯驊／攝影
嘉義市母語文化教育學會理事長林佳慧（左）分享學習閩南語，右為民族國小校長陳文瑜。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府、嘉市民族國小創作的閩南語繪本「做伙來去踅東市」今天發表。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府、嘉市民族國小創作的閩南語繪本「做伙來去踅東市」今天發表。記者林伯驊／攝影

閩南語 台語 羅馬拼音

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