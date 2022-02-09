嘉市首本自製閩南語繪本 「做伙來去踅東市」發送各校

推動母語教學，嘉義市民族國小踏查附近百年東市場的成果，由嘉市本土語言輔導團協助、台語文學家韓滿用閩南語撰寫、搭配插畫家潘朵拉繪圖，創作繪本「做伙來去踅東市」，以閩南語文字為主，附羅馬拼音對照，校方將整本拍成影片助學習；市府指出，初步印1000本，發給各校配合閩南語課程，未來各校會陸續自製特色母語教材。

「做伙來去踅東市」藉著主角桃仔等人，到東市場吃美食，介紹紅毛井、城隍廟等，經歷拯救狗隻的趣事，內容生活化；市府指出，此繪本，用真實故事、孩子的生活體驗，來編寫繪本，貼近真實生活，幫助孩子在生活的情境中學習閩南語，更能帶著繪本，走訪實際的東市場店家、廟宇。

「台語平常就要常講，不然會說得不好！」韓滿說，小時候也不太會講台語，鬧過笑話，當老師之後決心要講好台語，要努力開口說，這本書包含古蹟、歷史、日常故事等，讓孩子認得很多台語字，學到習得發音，在家裡父母和孩子一起閱讀、一起說台語，相信一定能說得很好。

黃敏惠今天到民族國小參與「做伙來去踅東市」新書發表，指出此為嘉市創作的第1本閩南語童書繪本，要在生活中使用母語，才能讓母語真正扎根、傳承。