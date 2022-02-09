佳里第二聯合活動中心基地 都市計畫變更案發布實施
台南市佳里區第二聯合活動中心新建工程用地都計變更案，已經內政部核定，台南市政府已於上月28日發布實施，未來用地將作為聯合活動中心使用，活化土地利用效能。
台南市政府都發局說，這次變更內容包括0.7199公頃為機關用地、0.1894公頃為道路用地及0.005公頃為綠地用地，計畫總面積約0.9143公頃。
都發局表示，該基地位於佳里都市計畫區西側，現址為原佳里區第一公墓部分用地，該公墓用地為配合都市整體發展，已全數遷葬完畢。
都發局說，該基地與佳里六里聯合活動中心分別位處佳里都市計畫區一東一西，可各自分擔其服務範圍內人口，作為村里會議、居民休憩、老人長期照顧或社會福利執行據點，營造在地優質的多功能育樂休閒場域。
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