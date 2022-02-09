快訊

冬奧／粉絲找害羽生結弦「卡洞」元兇 俄國選手收死亡威脅

佳里第二聯合活動中心基地 都市計畫變更案發布實施

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
佳里第二聯合活動中心基地，已通過都市計畫變更案發布實施。圖／台南市政府提供
佳里第二聯合活動中心基地，已通過都市計畫變更案發布實施。圖／台南市政府提供

台南市佳里區第二聯合活動中心新建工程用地都計變更案，已經內政部核定，台南市政府已於上月28日發布實施，未來用地將作為聯合活動中心使用，活化土地利用效能。

台南市政府都發局說，這次變更內容包括0.7199公頃為機關用地、0.1894公頃為道路用地及0.005公頃為綠地用地，計畫總面積約0.9143公頃。

都發局表示，該基地位於佳里都市計畫區西側，現址為原佳里區第一公墓部分用地，該公墓用地為配合都市整體發展，已全數遷葬完畢。

都發局說，該基地與佳里六里聯合活動中心分別位處佳里都市計畫區一東一西，可各自分擔其服務範圍內人口，作為村里會議、居民休憩、老人長期照顧或社會福利執行據點，營造在地優質的多功能育樂休閒場域。

台南 都市計畫 內政部

延伸閱讀

台中沙鹿山頂腳黃昏市場違建 業者遞陳情書爭取補照

沙鹿山頂腳黃昏市場違建 業者盼補照合法化

湖內、茄萣都市計畫 高市都發局預計年後通盤檢討

總算等到了！古蹟最多的彰化市都市計畫區開放民宿

相關新聞

台南連續發生地鳴 民眾「沒地震難道是對岸打過來？」

台南市今天接近中午時，各地都有傳出有人感受到「地鳴」，不僅有低頻的爆裂聲、甚至窗戶也強烈的震動，不少民眾擔心是強烈地震的...

佳里第二聯合活動中心基地 都市計畫變更案發布實施

台南市佳里區第二聯合活動中心新建工程用地都計變更案，已經內政部核定，台南市政府已於上月28日發布實施，未來用地將作為聯合...

報名神木星光下婚禮 3月13日阿里山紫藤花下浪漫登場

3月初嘉義縣梅山地區將邁入紫藤花季，阿里山國家風景區管理處3月13到14日舉辦「神木下婚禮貳部曲─星光下婚禮」，結合瑞里...

南市首見染狂犬病鼬獾咬人 動保處呼籲犬隻施打疫苗

台南市今年首見染病鼬獾咬傷案件，動保處本月6日接獲衛生局通報，白河區4日下午3點遭鼬獾咬傷人案件，死亡鼬獾經檢驗結果為狂...

虎年想要代表勝利「VVV」車牌？嘉義區監理所21日標售

虎年到！想要代表勝利「VVV」小型車牌嗎？嘉義區監理所定21日下午2點半到23日下午2點半，辦理車牌代碼「VVV」的新式...

免洗餐具用量驚人 雲縣「用借的」代替製造垃圾

雲林縣每天垃圾量約310公噸，其垃圾組成中有20％的一次性免洗餐具，環保局去年10月推出環保餐具租賃服務，分別供應500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。