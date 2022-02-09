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租大同商職老校舍 嘉市成立首個社區心理衛生中心

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府租用已停招的大同商職校舍，成立首個社區心理衛生中心，今天揭牌。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府租用已停招的大同商職校舍，成立首個社區心理衛生中心，今天揭牌。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府租用已停招的大同商職校舍，成立首個社區心理衛生中心，一站式提供免費心理諮商、心理健康促進課程，也主動關懷訪視，還設園藝治療的園圃；市長黃敏惠今天揭牌，指出編制心理師、社工等31人，目前每周能提供免費諮商16人次、每人每年最多免費用4次，盼強化社會安全網。

衛生局指出，因應強化社會安全網第2期計畫，聘精神關懷訪視員、自殺關懷訪視員協助社區個案做治療、居住；護理師提供精神疾病諮詢或轉介；臨床及諮商心理師做免費諮商；職能治療師辦精神職能復健課程等。

目前2名心理諮商師，安排每周一到五白天12個時段，能預約免費諮詢，夜間於衛生局則有4個時段，下周啟動服務，未來臨床心理師再聘到位，時段多一倍，但每人每年最多4次免費，視情況延長轉介。

黃敏惠、衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中等人，今替社區心理衛生中心揭幕，空間包括諮商心理室、多功能教室 、辦公室；也利用校內開闢「蒔嘉雅園」，寓意為栽種美好的心靈園圃，分成種植蔬菜果樹、香草植物、花卉3區，讓社區精神病友有多元復健內容。

諶立中說，4年內國內要成立71所社區心衛中心，如同當年設衛生所，為心理健康重要政策，不只疾病治療、更關心前端的心理健康，嘉市租在學校感覺親切，是「目前看到最好的做法！」

黃敏惠說，讓可能引發社會事件降到最低，像過去小燈泡事件、鐵路警察遇刺，社會常討論治安問題，但更前端要做心理衛生，推廣到社區。

衛生局表示，心理衛生中心從衛生局獨立出來，租在校舍，有需要的民眾較不會不自在，且衛生局仍有相關服務，讓東、西區都有心理衛生據點，相關資訊可參考嘉市社區心理衛生中心網頁，或臉書粉專「暖心豬愛撈叨」，預約可洽05-2255155。

嘉義市社區心理衛生中心的心理諮商室。記者林伯驊／攝影
嘉義市社區心理衛生中心的心理諮商室。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府成立首個社區心理衛生中心，促進心理健康。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府成立首個社區心理衛生中心，促進心理健康。記者林伯驊／攝影
嘉義市社區心理衛生中心的心理諮商室。記者林伯驊／攝影
嘉義市社區心理衛生中心的心理諮商室。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府成立首個社區心理衛生中心，促進心理健康。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府成立首個社區心理衛生中心，促進心理健康。記者林伯驊／攝影
嘉義市的社區心理衛生中心開闢「蒔嘉雅園」，做園藝治療。記者林伯驊／攝影
嘉義市的社區心理衛生中心開闢「蒔嘉雅園」，做園藝治療。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府租用已停招的大同商職校舍成立社區心理衛生中心，教室用來上課程。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府租用已停招的大同商職校舍成立社區心理衛生中心，教室用來上課程。記者林伯驊／攝影
嘉義市的社區心理衛生中心開闢「蒔嘉雅園」，可做園藝治療。記者林伯驊／攝影
嘉義市的社區心理衛生中心開闢「蒔嘉雅園」，可做園藝治療。記者林伯驊／攝影
衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中（前排左一起）、嘉義市長黃敏惠今天替社區心理衛生中心揭牌。記者林伯驊／攝影
衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中（前排左一起）、嘉義市長黃敏惠今天替社區心理衛生中心揭牌。記者林伯驊／攝影
衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中（左起）、嘉義市長黃敏惠、嘉市衛生局長廖育瑋今天替社區心理衛生中心揭牌。記者林伯驊／攝影
衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中（左起）、嘉義市長黃敏惠、嘉市衛生局長廖育瑋今天替社區心理衛生中心揭牌。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府租用已停招的大同商職校舍，成立首個社區心理衛生中心，牆壁還有勵志小語。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府租用已停招的大同商職校舍，成立首個社區心理衛生中心，牆壁還有勵志小語。記者林伯驊／攝影

衛生局 黃敏惠 復健

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