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報名神木星光下婚禮 3月13日阿里山紫藤花下浪漫登場

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
交通部阿里山國家風景區管理處今年3月舉辦星光下婚禮，套裝行程包含山城絕美婚紗和在地伴手禮等，給新人絕美、終身難忘的體驗。圖／阿管處提供
交通部阿里山國家風景區管理處今年3月舉辦星光下婚禮，套裝行程包含山城絕美婚紗和在地伴手禮等，給新人絕美、終身難忘的體驗。圖／阿管處提供

3月初嘉義縣梅山地區將邁入紫藤花季，阿里山國家風景區管理處3月13到14日舉辦「神木下婚禮貳部曲─星光下婚禮」，結合瑞里地區浪漫紫藤花海和地方特色產業，為新人打造終身難忘的絕佳體驗，報名到2月14日止。

阿管處今天上午舉辦記者會，邀請2019曾參加星光下婚禮，來自台東的簡妙伊及來自芬蘭的「台灣女婿」周裕皓出席，兩人在舞團和眾人見證下，帶著1歲半女兒走紅毯，重溫新婚甜蜜時光，現場洋溢浪漫氛圍。

簡妙伊與夫婿透過網路在台北工作時認識，因緣際會下透過時任東海岸國家風景區管理處長馬惠達牽線，參加2019年阿里山星光下婚禮，簡妙伊說，阿里山壯闊山景和巍峨神木與海岸線景色截然不同，讓他相當震撼。

從事設計業的周裕皓表示，自己有名雙胞胎哥哥，同樣娶來自台南的台灣姑娘，已登記結婚但還沒拍婚紗和辦喜宴，兩人深愛台灣這片土地，會鼓勵哥哥參加阿管處舉辦系列婚禮。今年獲邀拍攝4周年婚紗，此次也要帶女兒一同體會阿里山之美。

瑞里王鼎茶園民宿老闆娘葉瓊玉說，目前瑞里紫藤花僅開花苞，預計2月底開始綻放，3月中進入盛開期。嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，農曆春節寒溪呢、太平雲梯等景點大爆滿，未來觀音瀑布園區將，嘉縣觀光會愈來愈發展。

阿管處長洪維新表示，「星光下婚禮」辦理多年來已助許多新人度過浪漫婚禮，是難得體驗，今年網羅許多知名攝影團隊，結合在地知名店家，打造新人獨一無二體驗，即日起開放報名至2月14日，共計錄取國內外共15對新人。

台東女孩簡妙伊（左起）芬蘭夫婿周裕皓，2019曾參加阿管處舉辦星光下婚禮，今天上午記者會兩人帶著1歲半女兒走紅毯，洋溢滿滿甜蜜氛圍。記者莊祖銘／攝影
台東女孩簡妙伊（左起）芬蘭夫婿周裕皓，2019曾參加阿管處舉辦星光下婚禮，今天上午記者會兩人帶著1歲半女兒走紅毯，洋溢滿滿甜蜜氛圍。記者莊祖銘／攝影
台東女孩簡妙伊（左起）芬蘭夫婿周裕皓，2019曾參加阿管處舉辦星光下婚禮，今天上午記者會兩人帶著1歲半女兒走紅毯，洋溢滿滿甜蜜氛圍。記者莊祖銘／攝影
台東女孩簡妙伊（左起）芬蘭夫婿周裕皓，2019曾參加阿管處舉辦星光下婚禮，今天上午記者會兩人帶著1歲半女兒走紅毯，洋溢滿滿甜蜜氛圍。記者莊祖銘／攝影
台東女孩簡妙伊（右起）芬蘭夫婿周裕皓，2019曾參加阿管處舉辦星光下婚禮，今年他們預計帶1歲半女兒，重溫當年甜蜜時光。圖／阿管處提供
台東女孩簡妙伊（右起）芬蘭夫婿周裕皓，2019曾參加阿管處舉辦星光下婚禮，今年他們預計帶1歲半女兒，重溫當年甜蜜時光。圖／阿管處提供
交通部阿里山國家風景區管理處今年3月舉辦星光下婚禮，與在地店家結合，打造專屬新人獨一無二的浪漫體驗。記者莊祖銘／攝影
交通部阿里山國家風景區管理處今年3月舉辦星光下婚禮，與在地店家結合，打造專屬新人獨一無二的浪漫體驗。記者莊祖銘／攝影

婚禮 阿里山 紫藤花

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