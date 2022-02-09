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南市首見染狂犬病鼬獾咬人 動保處呼籲犬隻施打疫苗
台南市今年首見染病鼬獾咬傷案件，動保處本月6日接獲衛生局通報，白河區4日下午3點遭鼬獾咬傷人案件，死亡鼬獾經檢驗結果為狂犬病陽性，傷者已施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白，呼籲民眾如遭野生動物咬傷應速就醫。
動保處說，將安排於案發地進行狂犬病疫苗巡迴注射。另為保護民眾，請民眾務必遵守二不一要原則，不棄養家中寵物，不接觸捕捉及飼養野生動物，要每年帶犬貓及人工飼養食肉目動物注射狂犬病疫苗。
動保處進一步表示，正常鼬獾為夜行性動物，民眾不容易白天發現，若野生鼬獾染病將不按正常作息於白天出沒，並攻擊各類動物及人類，呼籲民眾若白天發現鼬獾主動靠近，應遠離注意自身安全。
農業局局長李建裕表示，飼主應為家中寵物每年定期施打狂犬病疫苗，台灣目前野生鼬獾仍有被檢驗出感染狂犬病陽性反應，千萬不要倖存僥倖。
台南市長黃偉哲呼籲，郊區民眾可向動保處認養防疫犬，讓可愛的毛孩有機會協助市民保護家園，動保處也有提供優惠認養防疫犬方案，歡迎市民朋友踴躍洽詢。
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