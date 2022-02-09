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虎年想要代表勝利「VVV」車牌？嘉義區監理所21日標售
虎年到！想要代表勝利「VVV」小型車牌嗎？嘉義區監理所定21日下午2點半到23日下午2點半，辦理車牌代碼「VVV」的新式自用小型車號牌網路競標。
標售號碼：VVV-5577、VVV-0287、VVV-0291、VVV- 0292、VVV-0293及VVV-0565~VVV-0585等共24副號牌，這批案號牌標售是年後開工首度「VVV」勝利號牌專案標售，讓民眾有機會可以從新春就虎 (福)運當頭，一路順暢。
嘉義區監理所說，民眾可使用自然人憑證加入監理服務網會員，即可在公告標售時段，上網參與競標屬意號牌。相關號牌起標、決標時間，民眾可在嘉義區監理所「監理服務網」→號牌標售→標牌公告瀏覽查詢。
參加標牌得標者應在決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照。除禁領牌照、應在管轄監理單位辦理領牌車輛外，均可越區標選號牌，敬請把握良機。
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