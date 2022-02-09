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免洗餐具用量驚人 雲縣「用借的」代替製造垃圾

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府今天宣示2022年是「永續新生活運動」元年，將推動8大政策實踐環保行動。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天宣示2022年是「永續新生活運動」元年，將推動8大政策實踐環保行動。記者陳苡葳／攝影

雲林縣每天垃圾量約310公噸，其垃圾組成中有20％的一次性免洗餐具，環保局去年10月推出環保餐具租賃服務，分別供應500組環保PET及不鏽鋼等2種材質餐具，上線4個月借出1萬6860組，約減少使用8萬4300個廢棄餐具，副縣長謝淑亞今天與環保局長張喬維共同宣示2022年續推「永續新生活運動」延續此服務，落實從源頭減量垃圾。

環保局人員許嘉倚表示，環保餐具每一組合有碗、盤、杯、筷、湯匙，一般餐敘會選用環保PET材質，社區則較常選擇不鏽鋼材質；據統計，每組餐具可替代掉5個免洗餐具，目前已減少16.86公噸一次性廢棄餐具產生，等於每天減少約0.137公噸。

許嘉倚說，經常租賃環保餐具包括有500人的戶外大型園遊會，或300人以下的小型餐會，受疫情影響，大多都租借200組左右，回收後偶爾會發生零星餐具遺失情形，不過還有預備組數，所以目前供應量能充足。

張喬維表示，該服務今年持續推動，有意願租借者可在租借日前5天向環保局廢棄物管理科書面或網路申請，提交申請單後由環保局人員送至指定地點，使用後只要協助去除殘渣、簡單沖洗交還環保局人員回收，後續送專業清洗公司進行完全清洗、殺菌及消毒。

謝淑亞說，永續新生活運動另包括在縣內設置128處機車定檢站、推動8條環境教育低碳輕旅行路線，並與慈濟基金會合作宣導「少肉多蔬食」，及結合餐廳推出自備環保餐具享折扣等8大政策，與民眾一起從生活中潛移默化並落實，實踐環保行動。

雲林縣環保局有供應環保PET及不鏽鋼等2種材質餐具的租借服務，上線4個月借出1萬6860組，約減少使用8萬4300個廢棄餐具。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環保局有供應環保PET及不鏽鋼等2種材質餐具的租借服務，上線4個月借出1萬6860組，約減少使用8萬4300個廢棄餐具。記者陳苡葳／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞（左起）今天與環保局長張喬維共同宣示2022年續推「永續新生活運動」，延續環保餐具租借服務。記者陳苡葳／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞（左起）今天與環保局長張喬維共同宣示2022年續推「永續新生活運動」，延續環保餐具租借服務。記者陳苡葳／攝影

餐具 謝淑亞 疫情

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