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台南連續發生地鳴 民眾「沒地震難道是對岸打過來？」
台南市今天接近中午時，各地都有傳出有人感受到「地鳴」，不僅有低頻的爆裂聲、甚至窗戶也強烈的震動，不少民眾擔心是強烈地震的前兆，還有人在網上表示，因為聲音有點像是噴射戰機，「以為阿共打過來了」，氣象局南區氣象中心表示，地鳴通常會在地震之前發生，但今天並沒有紀錄到台南有地震，也沒有閃電雷鳴，不清楚發生原因。
而不僅是今天中午11時許傳出類似地鳴的聲音，今天凌晨零時許也有類似的狀況；而最近新竹縣峨眉鄉連續發生地震，當地也有民眾表示，在地震前感受到像是戰機呼嘯而過的地鳴聲。
根據維基百科的資料，「地聲，又稱地鳴，是地震發生時，一小部分地震波能量傳入空氣變成聲波而形成的聲音，和地光一樣是地震的徵兆。往往發生在地震前的幾秒、幾分鐘或幾小時、甚至幾天內，在震央區或近震央的範圍內能普遍聽到。」
「在基岩露出地表和表土層很薄的靠山地區，容易聽到地聲。聽到地聲的時間一般在感到地面振動之前，也有的在感到地面振動之後。文獻中記載人耳聽到的地聲，有的似雷聲、炮聲、撕布聲、拖拉機聲、風聲、哭聲等。儀器記錄的地聲大多出現在震前數分鐘至數小時內 。」
台南市今天近午時，各地傳出有地鳴，包括新營、柳營、白河、東、新化、安南、歸仁、永康、南及安平區等，範圍幾乎擴及一半上的台南，有民眾在網上形容「以為是打雷」、「窗戶震動好大聲」、「是飛機的音爆吧」、「躺在床上有明顯的聲音及微震耶」、「鹽水超大聲」。
南區氣象中心表示，到下午1點止，都沒有紀錄到台南有地震發生，而通常地鳴與地震發生時間不會相距很遠，同時今天的天氣也很穩定，並沒有閃電雷擊，不清楚為何會有類似地鳴的情況發生，應該與天候及地震無關。
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