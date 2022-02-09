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阿祖的甜蜜情！台南「護你之家」繪本「動」起來

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家庭教育中心挑選家庭教育繪本競賽特優作品，製作宣導短片，喚醒陪伴家人的重要性。圖／擷取短片畫面
台南市家庭教育中心挑選家庭教育繪本競賽特優作品，製作宣導短片，喚醒陪伴家人的重要性。圖／擷取短片畫面

國內家庭人口組成結構逐漸改變，能4代同堂已是是求之不得的福氣，但老寶貝的照護卻也是糾結的難處。台南市家庭教育中心特別挑選家庭教育繪本特優作品，全家人獻聲製成宣導短片，希望藉由發人省思的內容，喚醒陪伴家人的重要性。

台南市長黃偉哲表示，「家有一老、如有一寶」，長者是珍貴的社會資產，呼籲市民對待長輩要多一點耐心與關懷。每逢佳節倍思親，值此新春佳節，希望藉由影片喚醒與長者間的情感連結，並彰顯家庭教育的重要性。

教育局局長鄭新輝表示，此短片挑選「110年深耕學校家庭教育學生主題創作」國中組繪本特優作品，鹽水國中學生鄭天立的《護你之家》繪本製成家庭教育宣導短片，除邀作者原音重現，且全家人獻聲共同配音並重製腳本。他說，陪伴有很多的形式，97歲的阿祖與家人間相互體貼與濃厚愛意是這本書最想傳達的心情。此短片以學生靜態繪本為藍圖，讓對家人的愛真的「動」起來，建構起極富創意性的作品，是嶄新的嘗試。

作者全家透過每次「相會」的通勤時光，感受到與阿祖相處的美好與幸福，「因為距離讓愛變得更深刻」，《護你之家》就是來自這樣的發想，帶給觀看者的真摯體會，提醒大家及時珍惜與家人陪伴的時光。

家庭教育中心張冰嫈主任表示，未來也將持續推廣，規畫把獲獎的小書繪本，以家庭教育為主題，製作動畫宣導影片。短片網址

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