高麗菜盛產價跌 黃偉哲籲農民配合預警機制

高麗菜盛產價跌，台南市政府和民進黨台南市黨部發起認購5000顆高麗菜，今天捐贈給弱勢團體，台南市長黃偉哲則呼籲農民配合預警機制，避免嚴重損失。

黃偉哲今天出席台南市柳營區重興宮前高麗菜捐贈儀式指出，農民大規模種植高麗菜，造成供需失調而影響價格，採購捐贈只是暫時的，春耕馬上就要開始，市府將有效去化，不讓高麗菜再流進市場。

黃偉哲呼籲農民配合預警機制，市場也不要使用免費送蔬菜的方式，否則市場價格一定崩盤，市府希望維持市場價格，照顧農民和消費者權益；不過，政府只能勸說，無法強制農民種或不種。

台南市政府發布新聞稿指出，市府社會局將把受贈高麗菜分送給台南市老人、兒少、身障、街友服務等社福機構與團體共128個，另由社會局12區社會福利服務中心轉送給弱勢家戶及139個照顧關懷據點共餐加菜。