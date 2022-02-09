北回歸線太空館完工了！嘉義縣教育處：4月開館試營運

嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館第二館「太空館」，去年完工，因議員林緗亭揭發漏淹水工程缺失，縣長翁章梁視察指示改善，延後開館，本月底前點交教育處經營管理，教育處爭取國家太空中心、嘉義大學合作，4月配合太空中心30周年布展，開館試營運，南部新增一處太空及自然科學教育展覽場域。

太空館以「福爾摩沙一號衛星」外型做建築設計，主體工程預算1億200萬元，經9次流標，4年多施工完工，景觀及廣場等工程4千多萬元，太空館由教育處發包，文觀局接手執行監工，與太陽館隔縱貫鐵道，距太陽館約200公尺，未來配合嘉市鐵路高架及台鐵回歸站復站，增設空中走廊連結兩館。

縣府撥用國有財產署、礦務局土地3公頃，爭取中央補助興建，太陽館前身是1995年完工的第六代北回歸線標誌，太陽館2005年開館，太空館原定去年底試營運，教育處在太陽館設科學教育中心任務編組，縣長指派秘長莊春滿當主任。

教育處長李美華說，太空中心25日點交教育處接管，配合太空中心30周年布展，開館試營運，還有嘉義大學展覽，太空館將做為太空及自科學教育場域，優先提供嘉義縣學校使用。