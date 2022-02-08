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北港獨特的水光環境燈會 本月12日在六大燈區啟燈
雲林縣「2022相癒北港，希望嫣然」燈會，將於2月12日在台灣燈會發源地的北港鎮登場，從顏思齊紀念碑延伸至朝天宮、水道頭文化園區，不論街景巷道都有美麗的燈場，尤其打卡熱點的巷弄燈區及水道頭主燈區，更有脫俗繽紛的造型彩燈，雲林縣長張麗善歡迎到花燈原鄉暢遊元宵。
張麗善說，台灣燈會1965年在北港發跡已有逾50年歷史，發展成特有的薪傳技藝，今年燈會規畫6大光環境，以「媽祖珠簾、希望發光」為主題環繞北港街道，朝天宮整座廟就是最大主燈，光雕耀眼，再從朝天宮延伸至顏思齊紀念碑、水道頭文化園區布置光影藝術。
張麗善說，顏思齊圓環以360度環繞特點製作開台400年為題的動漫花燈，巷弄燈區邀請北港藝師共同創作延伸至義民廟，巷弄燈藝獨樹一格，濃濃年味是遊客最愛。水道頭燈區以「孕育」、「希望」、「生機」主題，水光合一，搭配古蹟水塔光雕，滿園暖光，展現燈會原鄉的魅力。
文觀處長陳璧君指出，今年視覺設計意象為媽祖聖光點亮海上希望，水道頭主燈「珠光月下」表達媽祖聖意珠簾流淌北港，「幻彩萬花筒」則是生命之花圖騰，「彪森境」引領走進螢光叢林，整個園區夜月倒映粼粼波光，讓人在新的一年感受療癒的光、感動的光、生命的光，帶著溫暖的力量展開新年新旅程。
今天由縣長張麗善和名書法家鄭文雄共同揮毫為燈節拉開序幕，並和副縣長謝淑亞、北港代理鎮長蕭美文及多位議員共同代言，歡迎大家到北港拜拜賞燈，燈期只要在2處燈區拍照打卡，照片上傳至個人FB，標籤「#燈會原鄉在北港」，再按讚「慢遊雲林」粉絲專頁，即可獲贈限量版虎年小提燈。
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