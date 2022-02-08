南市去年失業率3.9% 連3年六都最低

台南市政府表示，依行政院主計總處統計，南市去年失業率平均約3.9%，低於全國失業率3.95%；與台中市、高雄市並列六都最低， 已連續三年失業率為六都最低。

南市府勞工局說，南市勞動參與率為60.1%，高於全國勞參率59.02%，去年下半年各年齡層失業率，35至39歲失業率1.7%，比去年上半年3.9%減少了2.2%，減少幅度最大，其次為30至34歲失業率2.1%，比去年上半年4.0%減少了1.9%，顯示去年南市推動各項就業服務及職業訓練在30至39歲青壯年族群效益最大。

勞工局長王鑫基說，南市已連續三年失業率為六都最低，雖近年受到COVID-19疫情影響，對國內產業及就業市場造成衝擊，勞工局持續推動各項就業服務與職業訓練措施，去年共辦理430場小型徵才活動及1場中型、4場大型就業博覽會，共邀集1668家廠商，提供7萬2717個工作機會，在去年疫情緊張期間的6至8月，共辦理87場線上徵才活動，提供3117個工作機會，人才培育獲勞動力發展署TTQS(人才發展品質管理系統)金牌殊榮，另照服訓練業務也獲勞動力發展署優等肯定。

勞工局表示，未來將持續推動各項就業服務，年節後分別於永康、善化、新營、安南、西港、安平、新市、六甲、學甲、東、南、北區等地，陸續辦理多場徵才活動，相關活動訊息可上勞工局網站https://web.tainan.gov.tw/labor/查詢，電洽（06）6330820。