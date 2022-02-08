聽新聞
test
0:00 / 0:00
虎年虎頭埤走春觀光成長 官方推優惠方案爭取更多遊客
虎年到台南虎頭埤風景區遊客多，風景區管理所統計今年春節遊客數較前兩年成長，推出走春「尋找虎埤五寶」促銷活動；2月底前遊客跟前門廣場招財大貓雕像老虎地標、新化神社遺構紅厝、湖濱烤肉區歡樂龍、虎月吊橋、蟋蟀生態館等「虎埤五寶」自拍或合照，即可憑入園發票至紅厝或咖啡屋兌換東山熱咖啡或精美小禮物一份，平日限20杯、假日30杯，每人限兌換一次。
觀旅局長郭貞慧表示，虎頭埤風景區春節期間遊客較往年成長，今年初一到初五共計19173人次造訪，較前兩年遊客人數大增，虎頭埤園區廣闊，適合單車環湖、散步野餐，歡迎來趟擁抱大自然走春之旅。
虎頭埤前門廣場招財大貓下石碑，記載「台灣第一水庫」輝煌歷史：清道光1840年開發，美景曾在日據1927年入選「台灣八景十二勝」名勝，1954年榮獲「南瀛八景」美景之首，更有新化詩人王則修為虎頭埤撰寫並詠歌的「虎埤八景」。
虎頭埤另推出五倍劵振興入園優惠方案，優惠到4月30日；憑振興券入園，每車200元可4人入園（原價360元)；憑振興券踩天鵝船，每小時200元買一送一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言