朴子配天宮元宵踩街取消 摸彩晚會照辦獎品豐富
嘉義縣朴子配天宮每年元宵舉辦踩街活動及摸彩晚會，今年因COVID-19疫情影響取消踩街，但摸彩晚會照常舉辦。廟方今天說，已準備5台電動機車及各式家電當摸彩獎品。
配天宮總幹事丁廣穎告訴中央社記者，元宵踩街活動，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響已連2年取消，不過今年元宵節上午8時發放平安湯圓、晚間7時光復路上舉行的摸彩晚會都照常舉行。
丁廣穎表示，今年元宵節摸彩獎品豐富，有各種電器產品，廟方更準備了5台電動機車要送給前來參加的民眾。
另外，朴子配天宮御賜燈花裝置藝術展覽，從1月31日開始到3月2日結束，今年結合「網美風」，佈置巨型紅花、白花牆、紫藤花隧道及廟前吊掛整片燈籠，過年期間吸引許多民眾拍照打卡留念；丁廣穎說，花燈擺放到農曆元月底，歡迎民眾來走春。
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