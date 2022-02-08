嘉義市再獲「第九屆台灣景觀大獎」4項大獎

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市立美術館。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立美術館。圖／嘉義市政府提供

嘉義市繼去年拿下台灣景觀大獎3項獎座後，今年再度獲獎，從上百件參選作品中脫穎而出榮獲4項大獎，連續2年獲得好評，更讓嘉義市近年在景觀營造上的努力，持續躍上全國舞台。市府都市發展處表示，得獎是嘉義市的榮耀，對於市府及設計團隊來說更是莫大的鼓勵。

由中華民國景觀學會舉辦「台灣景觀大獎」，為表揚國內傑出景觀作品對國家社會所作之貢獻，並協助推廣景觀作品參與國際景觀設計大賞。本次景觀大獎徵選分為八類，共有171件作品參加徵選為歷年之最。

嘉義市經初審、複審與其他縣市激烈角逐後，共有4件作品從眾多競爭者中脫穎而出，包括鳳梨會社榮獲社區營造/地方創生類「優選獎」、中央廣場遊戲場榮獲特殊主題類(戶外遊戲環境)「佳作獎」、昭和j18榮獲特殊主題類(文化保存)「佳作獎」、嘉義市立美術館榮獲實踐IFLA APR Landscape Charter類「佳作獎」，此類是邀請IFLA國際評審參與評分，嘉義市立美術館獲得佳作獎，深受國際評審肯定，顯示本市在社區營造、文化保存、戶外遊戲環境營造、城市美學等多個面向上具有國際水準，預定於今年3月5日於台北市立文獻館-樹心會館頒獎表揚。

都市發展處表示，得獎是嘉義市的榮耀，對於市府以及設計團隊來說更是莫大的鼓勵，2021台灣設計展「家意‧以城為家 City as Home」剛於今年1月2日完滿落幕，成功的透過設計展讓更多人看見嘉義市「小城市･大創新」，市府將持續以設計及美學作為前進的動能，打造更多優質的市政建設，繼續朝向「全齡共享•世代宜居」的幸福城市邁進。

中央廣場遊戲場。圖／嘉義市政府提供
中央廣場遊戲場。圖／嘉義市政府提供
鳳梨會社榮獲社區營造「優選獎」。圖／嘉義市政府提供
鳳梨會社榮獲社區營造「優選獎」。圖／嘉義市政府提供
昭和j18。圖／嘉義市政府提供
昭和j18。圖／嘉義市政府提供

嘉義 社區營造

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