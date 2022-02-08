嘉義市再獲「第九屆台灣景觀大獎」4項大獎
嘉義市繼去年拿下台灣景觀大獎3項獎座後，今年再度獲獎，從上百件參選作品中脫穎而出榮獲4項大獎，連續2年獲得好評，更讓嘉義市近年在景觀營造上的努力，持續躍上全國舞台。市府都市發展處表示，得獎是嘉義市的榮耀，對於市府及設計團隊來說更是莫大的鼓勵。
由中華民國景觀學會舉辦「台灣景觀大獎」，為表揚國內傑出景觀作品對國家社會所作之貢獻，並協助推廣景觀作品參與國際景觀設計大賞。本次景觀大獎徵選分為八類，共有171件作品參加徵選為歷年之最。
嘉義市經初審、複審與其他縣市激烈角逐後，共有4件作品從眾多競爭者中脫穎而出，包括鳳梨會社榮獲社區營造/地方創生類「優選獎」、中央廣場遊戲場榮獲特殊主題類(戶外遊戲環境)「佳作獎」、昭和j18榮獲特殊主題類(文化保存)「佳作獎」、嘉義市立美術館榮獲實踐IFLA APR Landscape Charter類「佳作獎」，此類是邀請IFLA國際評審參與評分，嘉義市立美術館獲得佳作獎，深受國際評審肯定，顯示本市在社區營造、文化保存、戶外遊戲環境營造、城市美學等多個面向上具有國際水準，預定於今年3月5日於台北市立文獻館-樹心會館頒獎表揚。
都市發展處表示，得獎是嘉義市的榮耀，對於市府以及設計團隊來說更是莫大的鼓勵，2021台灣設計展「家意‧以城為家 City as Home」剛於今年1月2日完滿落幕，成功的透過設計展讓更多人看見嘉義市「小城市･大創新」，市府將持續以設計及美學作為前進的動能，打造更多優質的市政建設，繼續朝向「全齡共享•世代宜居」的幸福城市邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言