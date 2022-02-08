北港燈會逾50年 6大光環境展現薪傳技藝
雲林縣北港燈會已有50多年歷史，雲林縣長張麗善今天宣布今年燈會自12日開始，6大光環境包括顏思齊紀念碑延伸至朝天宮、水道頭文化園區等處，展現北港獨有的薪傳技藝。
雲林縣府文化觀光處今天舉辦北港燈會記者會，張麗善、雲林縣副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君和多名藝師等人出席，共同宣布今年燈會主題「2022北港燈會原鄉─相癒北港，希望嫣然」和活動時程。
張麗善致詞時表示，今年燈會規劃6大光環境，以「媽祖珠簾、希望發光」主題光環境在北港鎮街道環繞，整體燈區由朝天宮作為主燈，大型光雕照明技術襯托出朝天宮的光亮耀眼。顏思齊紀念碑延伸至水道頭文化園區，佈置施作光影藝術。顏思齊圓環展現360度環繞的特點，以浮雕製作「開台四百年1621－大航海時代顏思齊」鮮明漫畫形象。
另外水道頭文化園區燈會主題為「孕育」、「希望」、「生機」，縣定古蹟十角水塔設置光雕秀，結合水道頭的「水」、融合燈會原鄉的「光」，回溯生命的源頭及生生不息的延續，展現燈會原鄉的魅力。
另獨樹一格的北港巷弄燈區則邀請北港在地藝師創作融合北港文化、宗教、歷史的各式環境藝術作品，義民廟延續巷弄燈區的燈藝氛圍設置虎年賀春燈組。
文化觀光處指出，活動從12日到3月13日止，民眾觀賞花燈時應保持適當社交距離、戴口罩，共同維護賞燈的環境。
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