「天公生」為玉皇大帝祝壽 台南首廟天壇金紙如山高

明天大年初九是天公生，台南市有奉祀玉皇大帝的廟宇今天都湧入上香人潮，祈求平安也為玉皇大帝祝壽。位在中西區的台灣首廟天壇前的金紙已推疊如小山，今晚11點舉行暖壽活動，人潮會更多。

明天是天公生，依照習俗，大家都會從小年夜起到廟宇拜天公，台南市區的天公廟主要是中西區的台灣首廟天壇及北區的開基玉皇宮，過年期間都湧入上香人潮，今明兩天是高峰。

首廟天壇前廣場今天上午推積待焚化的金紙已經如小山高，工作人員忙者將信徒祭拜的金紙打包，一袋袋堆疊起來，等待貨車來載運，運往城西焚化廠透過儀式集中燒，減少汙染。