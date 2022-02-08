不讓年紀限制任何可能 她70歲重返職場long stay

台灣勞動人口結構逐漸受到高齡化社會影響，約六成中高齡及高齡者表示願意重返職場，70歲的李惠妳原擔心求職不易，抱著「試試看」的想法，於去年參加勞動部雲嘉南分署辦理的銀髮族就業促進課程，課後媒合成功進入松田崗蒙古渡假村任職，迄今已穩定上工10個月。

70歲的李惠妳居住桃園市曾任職高爾夫球場業務經理24年，64歲退休後開始四處旅行，去年新冠肺炎疫情爆發時，到嘉義訪友，聽聞嘉義就業中心正為銀髮求職者辦理「銀髮人才重返職場研習課程」及「銀髮人力職能躍升課程」，參加後發現很受用，重新了解履歷撰寫的技巧、也學習旅宿業在待人接物的態度，實際到職場參觀後，覺得能夠在嘉義「long stay」也不錯，租住嘉義開啟人生事業第二春。

「我還很有活力！」李惠妳每天早上6點就起床晨跑，保持體力，活用過去的業務工作經驗，帶著積極的心態在新環境中學習，舉凡電話客服、櫃台接待、遊園導覽、會計作帳等職務都嘗試，也主動提出可用早晚輪班方式，讓櫃台人力做最妥適運用，迄今已穩定上工近一年，不讓年紀限制了任何可能。

松田崗蒙古渡假村陳經理表示，惠妳工作態度積極主動、個性開朗，又能活用過往業務能力，在導覽解說及待客接物上，都讓顧客讚不絕口；松田崗考量職場人力高齡化已是未來趨勢，不排斥僱用中高齡求職者，反而更看重「工作態度」，所以去年陸續聘用包含惠妳在內的多位中高齡求職者，同時也向嘉義就業中心申請「中高齡就業輔導團」，由人力資源管理領域的專家進場，協助檢視各部門的工作內容，並建置工作說明書、工作規範等，思考如何讓資深員工發揮職場優勢，讓技術、經驗及智慧得以青銀傳承。