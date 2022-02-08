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省時省錢省工 嘉竹崎引入無人機 防荔枝椿象效率高33倍

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
農業公司工作人員在葉片背面別上試紙後，用無人機噴灑後測驗，證實農藥效力卻實及葉背。記者莊祖銘／攝影
農業公司工作人員在葉片背面別上試紙後，用無人機噴灑後測驗，證實農藥效力卻實及葉背。記者莊祖銘／攝影

荔枝椿象長期危害嘉義縣竹崎鄉農作物生長，農民過往多擇用人力噴灑農藥，不僅耗時耗力更易招惹滿身腥，鄉公所引進無人機灑藥，今天上午邀各村長辦說明示範會，農民多持肯定態度，認為有助解決鄉內人口老化窘境。

竹崎龍眼種植617公頃、荔枝542公頃，產量居全台前段班，但近年荔枝椿象肆虐，啃食作物降低產量和品質，過往農民多採人力方式，接管線定點噴灑農藥，耗時且耗工，如今公所引進無人機，每甲地約30分鐘就能完成噴藥。

坑頭村長蕭吳青種植數甲木瓜柑橘等作物，每天清晨5點起床調製藥劑再下田灑藥直到中午才能結束農忙，每次遇到鄰人總被嫌「是不是沒洗澡」，讓她相當困擾，她肯定無人機能有效提升施藥效率，但也擔心藥效不及隱身葉背害蟲。

農業公司今上午說明會上示範操作無人機，先將試紙黏在荔枝夜背面，無人機盤旋空中1分鐘左右，檢驗試紙發現都留有農藥痕跡，證明效力及葉背，工作人員表示，無人機用手機就可操作，會根據範圍決定高度，藥效普及每株作物。

農業公司負責人黃朝暉說，無人機飛行時向下噴灑農藥，氣流擾動葉片使藥劑分布均勻，效率是人工噴灑的33倍，讓荔枝椿象無所遁形。因操作無人機需專業證照，目前委由其他農業團隊操作，每甲地約500元。

竹崎鄉長曾亮哲說，近年青壯人口外流，農民平均年齡高，近距噴灑農藥不僅驚擾荔枝椿象啟動保衛機制、釋放有毒液體，也易釀農藥中毒。公所爭取經濟部中小企業處經費引進無人機，改善農業勞動力高齡化窘境，也保障農民施作安全。

竹崎鄉公所解釋，荔枝椿象2月開始產卵至8月成蟲，越冬至隔年1月，然2月成蟲越冬後體力最差，鄉公所會擇此關鍵時間執行計畫，越冬後防治及清園，無人機噴灑3至4次農藥，有效協助農民防治荔枝椿象。

嘉義縣竹崎鄉公所引進無人機協助農民解決荔枝椿象危害。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉公所引進無人機協助農民解決荔枝椿象危害。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉公所引入無人機協助農民，今天上午說明會由農業公司示範操作方式。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉公所引入無人機協助農民，今天上午說明會由農業公司示範操作方式。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉公所引入無人機協助農民，今天上午說明會由農業公司示範操作方式。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉公所引入無人機協助農民，今天上午說明會由農業公司示範操作方式。記者莊祖銘／攝影

荔枝椿象 農民

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