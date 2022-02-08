台中警設計虎年「護你好運」口罩 台南警也有得戴

台南市議員林燕祝今天前往永康分局贈送6千個台中市員警設計的特製口罩，市警局副局長劉崇智、永康分局長甘炎民代表受贈。林燕祝表示，過年期間員警仍堅守崗位，尤其永康警分局更在年假期間破獲職業賭場及多起竊盜案，她特地送上口罩，為基層員警打氣，也感謝大家的辛勞。

市警局副局長劉崇智代表員警向林燕祝致謝，感謝她「始終與員警站在一起，為南市治安維護盡心盡力」。

林燕祝說，永康分局有360多員警，林燕祝先送4千個口罩，另外兩千個交由市警局分配給各分局，希望員警們有較充足的口罩。她一向是警方後盾，忠實反映警界心聲，也全力爭取員警福利，眼見員警執勤需長期戴著口罩，口罩需求很高，就一直想著要送口罩給員警們。

她說，台中市第一分局今年因應虎年來臨特別請專長警員設計虎年「TIGER POWER虎力全開，護你好運」新年限定款口罩，員警們熱烈喜愛，她得知透過廠商詢問，員警同意她加印送給台南市警方。

口罩設計有反毒、反暴力、注意防竊及165防詐騙的標語，還加上今年虎年的老虎圖象，希望戴上口罩執勤的員警專業且「虎虎生風」。

林燕祝指出，當初她爭取將永康分局移地重建終於如願，很感謝市府的支持，不過受限經費，分局地下停車只有一層，不敷使用，員警和前往洽公的民眾停車非常不便，她會繼續督促市府盡快協助解決分局停車的問題。

劉崇智也代表南市員警向林燕祝致謝，感謝燕祝議員始終與員警站在一起，為南市治安維護盡心盡力。