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台61線雲林段區間測速春節執法 業績掉2倍...原因曝光

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
台61線西濱快速道路雲林段區間測速終點在南下車道226K+250m（台西崙豐）處。記者陳苡葳／翻攝
台61線西濱快速道路雲林段區間測速終點在南下車道226K+250m（台西崙豐）處。記者陳苡葳／翻攝

台61線西濱快速道路雲林段區間測速上月31日（除夕）恢復執法，雲林縣警局交通隊統計至2月7日春節疏運期間，8天共舉發119件違規，與前年4月最初執法期間相比少2倍，研判主因除用路人已有遵守速限觀念，也與春節期間車多、車速不快有關。

台61線西濱快速道路區間測速路段設在南下車道218K+250m至226K+250m，即麥寮橋頭至台西崙豐段，總長8公里，速限90公里，警方依法以最高速限計算，每輛車通過該路段時間低於288秒就會取締告發，罰則比照高速公路超速罰款3000元以上。

台61線全線多處設置區間測速，交通隊指出，因彰化段區間測速前年出狀況，雲林段在同年4月1日執法，為確保準確度及避免爭議，14天後隨即停用，而全國區間測速也在去年全面暫停使用，陸續通過行動應用資安聯盟認證之第三方資安實驗室檢定檢測，今年陸續啟用。

台61線是全台最長的快速公路，因不用收費，也是國道高速公路的重要替代道路，交通隊表示，該公路春節期間車流量比平時多，因只有2線道，用路人車速也無法快。

另也因區間測速停用期間，警方未將提醒用路人的區間測速起點、終點及測速取締標誌「警52」等告示牌撤除，長久行駛該路段的用路人，多已養成守速習慣，因此今年春節期間恢復執法後，違規件數比起初執法14天期間，每日約28件違規件數還要少一半。

台61線西濱快速道路雲林段區間測速總長8公里，從麥寮橋頭至台西崙豐段，速限90公里。記者陳苡葳／翻攝
台61線西濱快速道路雲林段區間測速總長8公里，從麥寮橋頭至台西崙豐段，速限90公里。記者陳苡葳／翻攝
台61線西濱快速道路雲林段區間測速起點在南下車道218K+250m（麥寮橋頭）處。記者陳苡葳／翻攝
台61線西濱快速道路雲林段區間測速起點在南下車道218K+250m（麥寮橋頭）處。記者陳苡葳／翻攝

測速 春節

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