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台南紅蔥頭價低迷 市府爭取提高收購量

中央社 / 台南8日電

台南濱海地區種植紅蔥頭的農民向民代及里長反映，紅蔥頭價格持續低迷，影響生計，希望政府出面協助，台南市農業局指出，將爭取提高加工收購量，並辦理產業文化活動促銷。

台南市七股區三股里長黃仙立告訴中央社記者，去年底紅蔥頭的價格已經不好，農曆年過後仍持續下跌，近日接獲農民反映，產地收購價已快要不符採收成本，希望政府出面協助。

民進黨立委陳亭妃服務處發布新聞稿指出，近日接獲多名里長反映紅蔥頭價格低迷，影響農民生計，陳亭妃已向行政院農委會主委陳吉仲反映此事，要求研擬協助方式。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，台南市紅蔥頭種植面積約928公頃，年產量9455公噸，七股區為最大產區，採收後多數作為加工品使用。因為紅蔥頭目前沒有相關合作社組織，通常由農民直接聯繫盤商到產地收購，近日場邊收購價約每台斤新台幣10至12元，僅相當於種植成本。

台南市農業局指出，因消費市場受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，盤商庫存仍多，也出現虧損，去年收購的紅蔥頭到今年農曆年節才消化完，導致收購價格持續低迷。

台南市農業局指出，市府已爭取農糧署啟動加工收購補助200公噸，預計再爭取追加600公噸，同時邀請通路商進場。另外，預計於14日在民治市政中心舉辦活動，邀請名廚教導民眾自行在家製作紅蔥頭酥；19日還會在七股區農會辦理產業文化活動，推廣紅蔥頭各種料理方式，提高民眾購買量。

台南 農民 陳亭妃

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