台南春節連假旅遊大爆發！觀旅局：遊客超過750萬人次

的春節連假，台南旅遊大爆發，觀光旅遊局統計，共湧進超過750萬人次旅客，年假每日遊客至少都65萬人次，初二到初四人潮最多，每天都破百萬。市長黃偉哲希望未來民眾能將台南當成一來再來的旅遊首選。

觀旅局長郭貞慧表示，統計分析，台南有山有海有平原，景區、文化古蹟、巷弄、農遊景點豐富，吸引外縣市遊客來台南踏青，年假每日遊客至少65萬人次起跳，最熱門的出遊日落在初二到初四，每天都有破百萬的人潮，近7成5是外縣市來旅遊的遊客。

旅宿業部分，初一到初五調查旅宿平均住宿率近8成，初四民宿的平均住宿率9成3最亮眼；春節連假許多民宿業者也在觀光旅遊局LINE連繫平台上請求同業空房支援，民宿全家包棟式住宿深受旅客歡迎。

各景點都出現大批觀光人潮，市區商圈街道依舊是遊客最愛，國華海安商圈、河樂廣場周邊、小西門及南紡購物中心等，累計逾150萬人次遊客逛街排隊吃小吃。

南市各大廟宇過年期間也湧入許多行春祈福的遊客，統計主要的廟宇景點，春節連假期間共逾350萬人次，其中以南鯤鯓代天府、土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、麻豆代天府、鹽水武廟、大眾廟及台灣首廟天壇等人潮最多。

適合全家共遊的景區也是人潮多，大關子嶺地區登山健行採果泡湯吃桶仔雞非常熱門，累計近20萬人次遊客走訪。大小朋友喜愛的頑皮世界超過4萬人次，創十幾年來新高；尖山埤江南渡假村也累計近萬人次旅客遊玩。

台南美術館、奇美博物館、十鼓文創園區、台灣文學館、國立台灣歷史博物館及台南山上花園水道博物館等主要各博物館及美術館周邊逾13萬旅客參觀。雙春濱海遊憩區、虎頭埤風景區、德元埤及葫蘆埤等有近15萬人次到訪，也吸引不少親子遊客前戶外散步踏青騎自行車，欣賞精彩的過年活動。龍崎空山祭及鹽水月津港燈節在春節累計逾20萬人次遊客參觀靜謐動人的燈光饗宴。