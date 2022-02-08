台南三井outlet將開幕 南警沙盤推演交通狀況

台南三井outlet將於2月25日開幕，預估將湧入大量車潮，台南市各聯外道路及周邊要道將面臨交通重大挑戰， 台南市警察局事先研擬規劃各類壅塞狀況因應對策，並依實際交通狀況滾動調整交通疏導作為，以有效疏導交通。

台南三井outlet預定2月25日開幕，開幕活動期間適逢連續假期，預估將吸引龐大車潮，警察局因應開幕期間帶來交通衝擊，多次邀集業者與市府相關局處進行演練，期能推出最佳交通疏導策略，將交通衝擊降至最低，並維護來訪遊客行車安全及交通順暢。

針對三井outlet開幕活動期間交通影響，在警察局長方仰寧策劃下，訂定交通疏導四大原則，包括強化幹道疏導、 運用民力引導、迅速排除障礙及路況即時推播因應。

在強化幹道疏導方面，三井outlet開幕活動期間，為能使交通安全順暢，警察局於各易壅塞路口布設交通疏導警力，分別於台86線快速公路關廟交流道與大潭交流道、國道1號鄰近仁德交流道、大灣交流道及永康交流道及商場外圍中正南路與歸仁八路口與中正南路高鐵大道口等重要聯絡要道規劃疏導勤務。

另於商場與台南高鐵站周邊停車場出、入口道路規劃以巡邏警力機動交整方式，可於突發交通壅塞之際啟動交通快暢機制，迅速派遣警力前往疏處。