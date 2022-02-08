嘉市購物節發票破4億 8日登錄截止、11日抽大獎

2021嘉義市購物節歷經3個多月，於本月6日結束，大年初四發票累積突破4億元，創下新紀錄，市府延長發票登錄時間，到2月8日晚間11點59分截止；不過由於近日民眾趕著登錄發票，造成系統流量不敷使用，市長黃敏惠說，已指示建設處，要緊急增加使用流量，呼籲務必把握最後登錄時間。

市府指出，發票登錄在大年初四突破4億元大關，破4億的發票，是嘉市的劉小姐所登錄，她在藥局消費400元，意外成為幸運民眾，市府原沒想到會超過4億，緊急加碼價值2萬1000元的惠普15吋四核心輕薄筆電，來送給劉小姐。

市府統計，截至2月6日為止，嘉市購物節吸引高達38萬1175次的登錄筆數，總金額來到4億3657萬3749元成績，搶下後疫情時代商機。

市府指出，此次購物節發票登錄獎項共44項，獎品總市值高達404萬元，除了稅籍於嘉市店家所開出的發票可以上網登錄抽最大獎269萬的VOLVO V60汽車外，今年更加碼推出「電子支付專屬獎」，獎項包含iPhone13 Pro、ASUS筆記型電腦、Gopro數位攝影機等多項3C好禮，市值也高達20萬元，透過電子支付登錄發票比數也高達1萬6593次。