嘉市購物節發票破4億 8日登錄截止、11日抽大獎
2021嘉義市購物節歷經3個多月，於本月6日結束，大年初四發票累積突破4億元，創下新紀錄，市府延長發票登錄時間，到2月8日晚間11點59分截止；不過由於近日民眾趕著登錄發票，造成系統流量不敷使用，市長黃敏惠說，已指示建設處，要緊急增加使用流量，呼籲務必把握最後登錄時間。
市府指出，發票登錄在大年初四突破4億元大關，破4億的發票，是嘉市的劉小姐所登錄，她在藥局消費400元，意外成為幸運民眾，市府原沒想到會超過4億，緊急加碼價值2萬1000元的惠普15吋四核心輕薄筆電，來送給劉小姐。
市府統計，截至2月6日為止，嘉市購物節吸引高達38萬1175次的登錄筆數，總金額來到4億3657萬3749元成績，搶下後疫情時代商機。
市府指出，此次購物節發票登錄獎項共44項，獎品總市值高達404萬元，除了稅籍於嘉市店家所開出的發票可以上網登錄抽最大獎269萬的VOLVO V60汽車外，今年更加碼推出「電子支付專屬獎」，獎項包含iPhone13 Pro、ASUS筆記型電腦、Gopro數位攝影機等多項3C好禮，市值也高達20萬元，透過電子支付登錄發票比數也高達1萬6593次。
市府建設處提醒，延長發票登錄時間，到2月8日晚間11點59分截止，抽獎活動訂於11日上午10點30分，在臉書粉專「2021嘉義市購物節」直播，市長黃敏惠臉書會同步分享，將由黃敏惠、建設處長田長沛共同抽出「發票登錄抽獎」與「電子支付專屬獎」活動得獎名單，全程抽獎邀請律師到場見證。
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