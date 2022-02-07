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紅蔥頭價崩 南市府追加加工收購補助降低蔥農衝擊
立委陳亭妃服務處披露台南沿海紅蔥頭價格崩跌，衝擊蔥農生計，台南市政府晚間表示，經查，主要是因去年疫情仍有不少庫存而影響價格，已向農糧署追加啟動加工收購補助，希望藉由多元作為，降低農民衝擊。
台南市政府農業局並四點回應上述紅蔥頭產銷一事：
一、南市紅蔥頭種植面積928公頃，年產量為9455公噸，七股為最大產區，種植面積達340公頃，多數作為加工品使用，因紅蔥頭沒有合作社，農民都是直接聯繫盤商到產地收，目前場邊收購價每台斤10至12元，和成本相當。
二、經進一步了解，因去年疫情影響，紅蔥頭仍有大量庫存，使得去年收購的紅蔥頭到過年才消化完，造成盤商虧損，進一步導致今年收購價格低迷。
三、市府前已爭取農糧署啟動加工收購補助200噸，目前預計再追加600公噸，同時亦邀請通路商進場。
四、另將於2月14日於新營民治市政中心，邀請辦桌天王阿勇師教導民眾自行在家製作紅蔥頭酥，進而提高紅蔥頭使用。2月19日於七股區農會辦理產業文化活動，推廣紅蔥頭各種料理，提高民眾購買量。
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