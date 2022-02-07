台南都會區北外環道路 居民憂：危害住宅、景觀

台南都會區北外環道路第4期工程正設計中，但北區中華北路沿線居民有不同聲音，立委陳亭妃與市議員陳怡珍今邀集相關單位開座談會，住戶擔心高架橋距離太近，擔心影響房屋地基，以及破壞河岸景觀；中華北路匝道設計位置不夠完善，恐造成交通錯亂大打結。

營建署南區工程處說明，「台南都會區北外環道路」第4期工程為了對水資源生態環境的影響降到最低，將在中華北路堤岸上方設置高架橋，並為閃避文賢抽水站分東西兩線匯流，其中最靠近對面民宅處距離尚有22米，應不會對住宅造成危害，會匯集在地居民的意見，回去討論最佳方案。

台南都會區北外環道路分4期施工，第1期已於2015年通車、第2期尚在發包施工中，第3分2標施工中，第4期「西起台17線大港觀海橋，東至台19線溪頂寮大橋」正在設計階段，但居民有異聲。陳亭妃與陳怡珍今天結合在地大港里長黃良賢、大和里長陳美惠、大豐里長余禮南、賢北里黃富得長，邀請營建署、市府工務局、水利局等單位協調，傾聽在地居民的心聲。

住戶擔心高架橋工程距離住處太近，會影響現有的民宅房屋地基；也擔心高架橋設置後將導致河岸景觀蕩然無存，中華北路沿線黑暗無光，店面生意蕭條，地方經濟大受影響；中華北路匝道設計位置不夠完善，未來將湧入來自安南區、九份子、安平及北區的大量車潮，恐造成交通錯亂大打結、險象環生。

陳亭妃表示，政府施作大型公共建設的目的是為了大眾的福祉，絕對不能因為施工而影響現有的居住生活環境，對於市民的生活品質，只能更好、不能更差。對於北外環道路第4期工程，建議應首要規畫安平聯絡道路的銜接方式，方能設計後續北外環道路的中華北路高架橋與匝道位置，並迴避文賢抽水站。

陳怡珍指出，台南都會區北外環道路由中央主導，地方積極配合的大型地方建設，未來除了改善南科聯外交通瓶頸、建構完整的生活機能以外，更應帶動鄰近週邊社區經濟發展，千萬不能因小失大，要求市府單位考量多方意見、集思廣益，評估過後提出更好的改善方案，不要讓政府的美意變調。