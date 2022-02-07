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台南沿海紅蔥頭價崩跌 蔥農：採收多少就賠多少

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南沿海紅蔥頭價格崩跌，蔥農叫苦連天。圖／陳亭妃服務處提供
台南沿海紅蔥頭價格崩跌，蔥農叫苦連天。圖／陳亭妃服務處提供

台南沿海紅蔥頭價格近來崩跌，蔥農叫苦連連，立委陳亭妃說接到多名里長陳情，已向農委會主委陳吉仲反映，陳已責成農糧署副署長姚志旺處理，將以最快速度解決。

七股區三股里長黃仙立表示，過年前紅蔥頭價格就已經很差，沒想到過年後更慘，希望政府能幫他們想想辦法。北門區三光里長曾進祥也是紅蔥頭農，他說，紅蔥頭價格過年前就崩盤，上月農糧署有發公文，補助加工廠收購一公斤3塊，沒想到這樣機制看起來沒有發揮效果，年後紅蔥頭價又比當時再更低了1、2元。曾進祥說，紅蔥頭採收成本，一公斤約15至16元，目前每分地約賠5000元，呈現「採收多少就賠多少」窘況。

陳亭妃指出，紅蔥頭是台灣很重要入菜佐料，種植紅蔥頭大部分都是長輩，每期採收嚴重影響生計，絕對不能讓長輩們血本無歸；如果今年價格崩盤，也可能會影響到往後種植狀況，他接到多位里長反映，已要求農委會要快速解決，

農委會 陳亭妃 農糧署 台南

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