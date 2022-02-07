雲林虎年第1場球賽縣府開打 推動「健康年」對抗疫情

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府在新春開工首日團拜後，由縣長張麗善主持開球，一場躲避球賽開打，帶動運動風氣，打造2022健康年。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在新春開工首日團拜後，由縣長張麗善主持開球，一場躲避球賽開打，帶動運動風氣，打造2022健康年。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府推動「2022全民健康運動年」，選擇新春開工首日，由縣長張麗善帶領縣府主管團拜後，一場躲避球大賽馬上開打，縣府領頭帶動運動風氣，張麗善表示，疫情當口，除了疫苗保身，透過多運動練就強健體魄，更是防疫的良方，期待鼓勵全民運動提升健康，對抗疫情。

大年初六新春開工，雲林縣府在上班首日，縣長張麗善率副縣長謝淑亞、秘書長曾元煌、工策會總幹事張耀文及一級主管舉行新春團拜，祝福同仁「祥虎日春」，隨後一場「虎虎生風鬥球趣」躲避球賽盛大登場。

縣長張麗善主持開球，一支支LKK球隊上場，銀髮族加青壯族，混齡球隊大車拼，年輕球員閃躲快攻一流，但也別看老傢伙跑不動，接球反殺既精準又力道強，每殺必出局，贏得滿堂采。

「練身體卡好在注疫苗！」多位縣府老員工說，疫情不斷升溫，沒有好身體更危險，所以除了打疫苗，多運動才是對抗疫情的良方，打球，健走、騎單車或登山的戶外活動，都是不錯的選擇。

張麗善除感謝縣府團隊的努力，讓雲林在健康暨高齡友善城市評選連續兩年獲獎，尤其去年主辦全中運獲肯定，再次成功爭取到114年「全國運動會」主辦權，為提升全民健康，強健體魄，增加免疫力抗疫，特別推動「2022全民健康運動年」計畫，由社會、衛生、計畫、教育等單位全面推行運動政策，把「愛運動」落實於日常，讓雲林變成「健康縣」。

雲林縣府在新春開工首日團拜後，由縣長張麗善主持開球，一場躲避球賽開打，帶動運動風氣，打造2022健康年。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在新春開工首日團拜後，由縣長張麗善主持開球，一場躲避球賽開打，帶動運動風氣，打造2022健康年。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在新春開工首日團拜後，由縣長張麗善主持開球，一場躲避球賽開打，帶動運動風氣，打造2022健康年。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在新春開工首日團拜後，由縣長張麗善主持開球，一場躲避球賽開打，帶動運動風氣，打造2022健康年。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在新春開工首日團拜後，由縣長張麗善主持開球，一場躲避球賽開打，帶動運動風氣，打造2022健康年。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在新春開工首日團拜後，由縣長張麗善主持開球，一場躲避球賽開打，帶動運動風氣，打造2022健康年。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣府在新春開工首日團拜後，由縣長張麗善主持開球，一場躲避球賽開打，帶動運動風氣，打造2022健康年。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在新春開工首日團拜後，由縣長張麗善主持開球，一場躲避球賽開打，帶動運動風氣，打造2022健康年。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在新春開工首日團拜後，由縣長張麗善主持開球，一場躲避球賽開打，帶動運動風氣，打造2022健康年。記者蔡維斌／攝影

張麗善 疫情 雲林

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