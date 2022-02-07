雲林虎年第1場球賽縣府開打 推動「健康年」對抗疫情

雲林縣府推動「2022全民健康運動年」，選擇新春開工首日，由縣長張麗善帶領縣府主管團拜後，一場躲避球大賽馬上開打，縣府領頭帶動運動風氣，張麗善表示，疫情當口，除了疫苗保身，透過多運動練就強健體魄，更是防疫的良方，期待鼓勵全民運動提升健康，對抗疫情。

大年初六新春開工，雲林縣府在上班首日，縣長張麗善率副縣長謝淑亞、秘書長曾元煌、工策會總幹事張耀文及一級主管舉行新春團拜，祝福同仁「祥虎日春」，隨後一場「虎虎生風鬥球趣」躲避球賽盛大登場。

縣長張麗善主持開球，一支支LKK球隊上場，銀髮族加青壯族，混齡球隊大車拼，年輕球員閃躲快攻一流，但也別看老傢伙跑不動，接球反殺既精準又力道強，每殺必出局，贏得滿堂采。

「練身體卡好在注疫苗！」多位縣府老員工說，疫情不斷升溫，沒有好身體更危險，所以除了打疫苗，多運動才是對抗疫情的良方，打球，健走、騎單車或登山的戶外活動，都是不錯的選擇。