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企業要求員工快篩 專家：應先徵得員工同意
春節9天連假結束，有企業擔憂年後疫情爆發，要求員工必須先行快篩才可上班，嘉義縣政府勞工暨青年發展處提醒，勞資雙方應先協商並徵得員工同意再進行快篩，以避免爭議。
縣府勞青處表示，雇主得否要求勞工接種疫苗或進行快篩、PCR檢驗，應配合指揮中心防疫政策辦理，如中央流行疫情指揮中心所訂定「衛生福利機構(社區型)因應COVID-19防疫管理指引」。
文中明定工作人員於三級警戒期間須完成第二劑疫苗接種滿 14 天者，或者每周應配合進行 1 次自費抗原快篩或 PCR 檢驗，但若非指揮中心指定的特定行業從業人員，雇主不得強迫勞工施打疫苗或進行快篩、PCR檢驗，也不能因勞工未配合而拒絕其提供勞務。
勞青處強調，新冠肺炎是傳染病防治法規定傳染病，民眾有義務配合接受主管機關檢查、治療、預防接種或其他防疫、檢疫措施，若企業為指揮中心因應防疫需要接管的場域快篩對象，檢測費用會由公費支應。
若企業基於職場防疫需求，要求員工接受快篩，或因應指揮中心要求應辦理快篩的特定場所(如幼兒園、補習班等)，因屬企業營運管理所需，相關費用宜由雇主負擔。
企業如要求員工快篩，應參考中央流行疫情指揮中心公告「企業使用SARS-CoV-2快速抗原檢驗測試注意事項」，對願意接受快篩的員工，採檢前應徵得員工同意，並注意個人隱私。
嘉義縣府表示有快篩需求可洽詢嘉義縣內長庚、大林慈濟、朴子醫院和灣橋榮民醫院，也可以自行採購快篩試劑。
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