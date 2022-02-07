南市春節資收物紙容器最多 和外送餐食增多有關

台南市環保局清潔隊從小年夜、除夕及初四總動員加班收運垃圾，統計1月30日至2月4日共清除7833公噸垃圾、資源回收量912噸，與去年春節期間的垃圾量相當，但今年資收物的紙類及紙容器類最多，研判和外送餐食等增多有關。。

環保局統計，1月30至2月4日共動員7008人次、2927車次、清運垃圾7833公噸，與去年的7900公噸垃圾相當。1月30日至2月4日資源回收量912噸，也和去年同期資收量920噸相差無幾。今年春節期間的資收物以紙類及紙容器類最多，研判應疫情導致外帶、外送餐食及網購增多等有關。

環保局長謝世傑、副局長陳幸芬、侯俊彥等也在小年夜、除夕及初五到焚化廠、清潔隊慰問及嘉勉，謝謝大家的辛勞，讓市民朋友看見環保局所提供的優質服務。

市長黃偉哲感謝環保局清潔隊員幾乎無人休假全數出勤清運垃圾，搬運廢傢俱、廢家電、修剪樹枝等巨大垃圾，過年前使命必達辛苦完成任務。也謝謝市民朋友在春節停收垃圾的3天時間，將垃圾儲放在家中，保持住家周遭及市容環境整潔，充分展現低碳城市民眾的素養。