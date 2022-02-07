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非法民宿加強查 嘉市12個月就罰了45家

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市府去年裁罰45件非法旅宿。圖中的未合法民宿位於光彩街。記者林伯驊／翻攝
嘉市府去年裁罰45件非法旅宿。圖中的未合法民宿位於光彩街。記者林伯驊／翻攝

嘉義市政府前年底公告「具人文或歷史風貌之相關區域」讓民眾得以申請經營民宿，也同步加強查緝力道，張姓女子涉在網路刊登「工作室舒適套房」，市府發現屬非法日租開罰3萬，她提行政訴訟仍敗訴，市府表示，全市登記民宿7間，除輔導業者轉合法，去年取締件數增加3倍多，違法刊廣告就會開罰。

市府統計，2019年8月1日至2020年7月31日，裁罰非法旅宿12家，共131萬元；2020年8月1日到去年7月31日裁罰45家，合計230萬，其中40家皆是沒營業執照或登記證，就刊登旅宿廣告，另5家則是汽旅違法營業，持續列管。

嘉義地院裁定指出，張姓女子去年1月在Airbnb網站刊登「嘉市區烘焙工作室舒適套房」攬客，市府查獲是非法日租，依發展觀光條例裁罰3萬，她提訴願後再提行政訴訟，辯稱Airbnb網站的嘉市房源100多件，多數是住家閒置房間，她不知放上網路就違法；法官認為她確實非合法旅宿，又刊登營業訊息，判敗訴確定。

市府觀光新聞處指出，違法旅宿業者一直都存在，市府公告相關區域提供合法途徑後，才跟著加強查緝非法，主動透過搜索「民宿」等關鍵字，從Airbnb或訂房網，或LINE上訊息，比對未申請的旅宿業者，通常多為民宿，定價大多雙人房3000元，平日實收1000元至1500元、假日2000元到2500元，比飯店低。

去年45家挨罰的非法旅宿，有3家提訴願，觀新處說，業者會辯不知是違法、還沒有成功招到旅客入住過等理由，市府會去勘查，內容只要認定違法攬客廣告，就會依發展觀光條例第55之1條，處最低3萬罰鍰；違法經營則依發展觀光條例第55條可罰10萬到50萬元，依房間數1間罰10萬、2間20萬元不等。

觀新處指出，嘉市「具人文或歷史風貌之相關區域」前年12月畫定以鐵路、博東路、垂楊路、新生路圍成範圍，能申請民宿後，此區域內新增嘉義慢漫、拉瓦宅、八拾二弄文旅、搖尾巴民宿等6家，其中有幾家曾經被罰過不只1次，後來轉為合法，會輔導有心想做的業者，達成雙贏。

嘉市府去年裁罰45件非法旅宿。圖中的未合法民宿位於林森西路。記者林伯驊／翻攝
嘉市府去年裁罰45件非法旅宿。圖中的未合法民宿位於林森西路。記者林伯驊／翻攝

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