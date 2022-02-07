月津港燈節新春開紅盤 春節連假湧18萬次

年後各行各業恢復上班，台南市政府最新公布，9天春節連假，台南鹽水月津港燈節湧入逾18萬人次，預估隨著元宵節到來，還會有另一波人潮賞燈。

邁入第10年的月津港燈節，去年因疫情停辦，今年擴大規模重新登場，範圍包括月津港、永成戲院、鹽水歷史街區、鹽水車站、新創燈區等五大展區，不僅擴大、作品數也是歷年最多。

文化局指出，月津港燈節今年新開闢的兩大燈區之一「車站燈區」以鹽水車站為據點，將三棟倉庫搖身一變，化身為捻合歷史文化與光影科技的前衛展區，三件作品《光流》、《噪軌》與《車站風景》以燈光、聲效、煙霧等元素，演繹了光影流動不同意象。

另外，五大燈區中的「藝術燈區」、「新創燈區」、「徵件燈區」則分別散落在月津港水域不同區域。在「公2」、「公3」與「公16」水域為今年新闢燈區「新創燈區」，由藝術團隊「404 N.F」獨立策展，提供年輕藝術團隊發想與執行，共帶來5件新型態大型裝置藝術；「公18-2」的「徵件燈區」也以「船說－One Piece 航行計畫」為主題全新策畫，更首度規劃水上船屋，作品除平面繪畫，也涵蓋立體裝置、影像、聲音裝置、表演藝術等。

台南市政府說，月津港燈節展期至2月28日，今年春節連假就湧入18萬人次參觀，人氣相當旺，市長黃偉哲也表示，月津港燈節是台南極具代表性文化節慶，也是台灣水岸藝術燈節的指標品牌，近年更成為新銳藝術家嶄露鋒芒的重要發表平台，邀請各地朋友做好萬全防疫前來鹽水參觀，一同感受這場精彩的光影盛宴。