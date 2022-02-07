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麻豆郵局將改建 下周一搬遷 5年後重返原址

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆郵局將落腳麻豆農會對面大樓，下周一喬遷。記者謝進盛／攝影
台南麻豆郵局將落腳麻豆農會對面大樓，下周一喬遷。記者謝進盛／攝影

年後各行各業開工，台南麻豆郵局下周也將搬遷，落腳麻豆圓環旁農會對面大樓，而離大樓約100公的麻豆新生郵局下月也將一併遷入，由於郵局新址位居地方交通要衝，停車不易，加上兩處郵局整併，衝擊在地郵務。

麻豆郵局建物原為麻豆公所廳舍，已有60年，春節後原地將拆除改建為地上5樓、地下2樓辦公大樓，預定五年後大樓完工後遷回，郵局2月14日遷移至麻豆農會對面大樓，因應搬家，本周六（12日）上午將不營業，而新生郵局3月1日也將進駐，在地郵務面臨數十年來大遷移，地方意見兩極。

麻豆郵局說，現有郵局空間已不敷使用，去年啟動搬遷前期作業，陸續尋覓麻豆多處里民活動中心、台灣首府大學等處；深入評估後，不是遭拒絕就是位置離市區遠而割捨，最後相中麻豆圓環旁農會所有的大樓。

郵局表示，為達業務「分流」，已先將部分郵遞業務移到台84線麻豆交流道附近，日前寄送通知單告知客戶加強溝通，不諱言客戶恐會有段「適應期」，也會強化服務降低衝擊。

因應搬家，麻豆郵局本周六將不營業，相關業務暫停。記者謝進盛／攝影
因應搬家，麻豆郵局本周六將不營業，相關業務暫停。記者謝進盛／攝影

郵局 農會 台南

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