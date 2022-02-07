月津港燈節 元宵燈遊台南鹽水小鎮

中央社 / 台南7日電

邁入第10年的台南月津港燈節，去年因疫情停辦，今年擴大規模重新登場。不僅擴大、作品數也是歷年最多，不僅見證小鎮10年來蛻變，也一同欣賞月津港限定登場的光影魅力。

台南市長黃偉哲今天表示，月津港燈節是台南極具代表性文化節慶，也是台灣水岸藝術燈節的指標品牌，近年更成為新銳藝術家嶄露鋒芒重要發表平台。今年範圍包括月津港、永成戲院、鹽水歷史街區、鹽水車站、新創燈區等5大展區，不僅擴大、作品數也是歷年最多，過年期間湧入18萬人次參觀。月津港燈節展期至2月28日，黃偉哲邀請各地朋友做好萬全防疫前來鹽水參觀，一同感受這場精彩光影盛宴。

月津港燈節去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦。依台南市政府文化局資料，今年新開闢2大燈區之一的「車站燈區」，以鹽水車站為據點，將3棟倉庫搖身一變，化身為捻合歷史文化與光影科技前衛展區，3件作品「光流」、「噪軌」與「車站風景」，以燈光、聲效、煙霧等元素演繹光影流動不同意象。

另外，5大燈區中的「藝術燈區」、「新創燈區」、「徵件燈區」則分別散落在月津港水域的不同區域。在「公2」、「公3」與「公16」水域為今年新闢的燈區「新創燈區」，由藝術團隊「404 N.F」獨立策展，提供年輕藝術團隊發想與執行，帶來5件新型態的大型裝置藝術。

「公18-2」的「徵件燈區」也以「船說－One Piece航行計畫」為主題全新策畫，在水域後段更首度規劃水上船屋，作品除了平面繪畫，也涵蓋立體裝置、影像、聲音裝置、表演藝術等，不同船屋內的豐富樣貌。

市府新聞稿表示，為擴大月津港燈節效益，自2019年起啟動「月之美術館」計畫，逐步將短期的節慶活動，轉型為長期藝術深耕行動。今年持續進行形象品牌建立、在地串連、藝術共創、老屋活化，讓藝術創作與地方產生更多情感共鳴與連結。「月之美術館－2021漫月美行動特展」展期至2月28日「2022月津港燈節」閉幕日，每日啟燈時間為晚上6至10時。邀請民眾深入鹽水歷史街區、體驗這座歷史文化與藝術共創實驗融匯綻放的經典小鎮。

月津港 台南 疫情

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