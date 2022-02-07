聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／開工日喜鵲飛進逛大街 「不買彩券真的不行啦」
經過連續9天的新春連假，今天各行各業紛紛開工，台南市東區一家商店，一早就有喜鵲飛進店內，不怕人地在店內「逛大街」，影像傳出，大家都認為「這兆頭太好了吧」、「難得見到喜鵲這麼不怕人」、「不買彩券不行了」，是新春一大喜事。
影片裡面可以看到這隻飛進店內的喜鵲完全不怕人，在櫃台裡的電腦上停駐，又在店裡走來走去，好像在巡視一般，即使人靠近拍攝牠，也只是飛遠一點，還是沒有離開店內，據店主表示，這隻喜鵲在店內大約停留5分鐘，「逛」夠了之後，才悠閒地飛走。
店主在群組裡公布這段影片後，網友都覺得很驚喜，店主原本不清楚這是什麼鳥，但大家查了之後發現是喜鵲，都覺得是好兆頭。
喜鵲在台南濱海一帶常見，市區裡也偶而會見到，屬於鴉科，常會發出很大的叫聲，但通常會留駐在高枝或是屋頂上，很少見會飛進住家或店面裡，而這家商店附近民眾則表示，這隻喜鵲最近幾天都在附近飛來飛去，不太怕人。
由於這家商店的隔壁剛好就是彩券行，不少網友表示，有了好兆頭要趕快去買彩券，搞不好在新春真的能夠中大獎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言