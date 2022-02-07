影／開工日喜鵲飛進逛大街 「不買彩券真的不行啦」

經過連續9天的新春連假，今天各行各業紛紛開工，台南市東區一家商店，一早就有喜鵲飛進店內，不怕人地在店內「逛大街」，影像傳出，大家都認為「這兆頭太好了吧」、「難得見到喜鵲這麼不怕人」、「不買彩券不行了」，是新春一大喜事。

影片裡面可以看到這隻飛進店內的喜鵲完全不怕人，在櫃台裡的電腦上停駐，又在店裡走來走去，好像在巡視一般，即使人靠近拍攝牠，也只是飛遠一點，還是沒有離開店內，據店主表示，這隻喜鵲在店內大約停留5分鐘，「逛」夠了之後，才悠閒地飛走。

店主在群組裡公布這段影片後，網友都覺得很驚喜，店主原本不清楚這是什麼鳥，但大家查了之後發現是喜鵲，都覺得是好兆頭。

喜鵲在台南濱海一帶常見，市區裡也偶而會見到，屬於鴉科，常會發出很大的叫聲，但通常會留駐在高枝或是屋頂上，很少見會飛進住家或店面裡，而這家商店附近民眾則表示，這隻喜鵲最近幾天都在附近飛來飛去，不太怕人。