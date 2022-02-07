過年銀行不營業 台南善化派出所代管香油錢

台南市政府警察局善化分局善化派出所在春節連假期間提供槍械室空間，暫時存放善化慶安宮收到的香油錢等現金，今天警方會同廟方人員清點現鈔共近新台幣700萬元，再存入銀行。

善化慶安宮在每年過年期間湧進大批香客，但因銀行沒有營業，廟方收到的香油錢、安太歲、光明燈等收入無法存入銀行，由轄區的善化派出所提供現鈔暫存服務已維持10多年。警方上午將除夕到初六存放在派出所的大批現金護送到慶安宮，會同廟方人員再次清點後，再由銀行派專人取回存入帳戶。

善化慶安宮總幹事魏素珍接受媒體聯訪時表示，今年過年9天假期，走春拜拜的香客人數仍然很多，香油錢、安太歲、光明燈等收入與去年差不多，財神燈的收入則成長不少，今年暫存在派出所的現金約近700萬元。

魏素珍表示，善化派出所幫神明暫時保管香油錢的方式已維持10幾年，警方除了在年假期間代管香油錢，也會在年後的上班日時幫忙護鈔，讓廟方順利將錢存入銀行，感謝警方的便民服務。