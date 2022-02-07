空品資訊一把抓 台南市空氣品質監測網上路

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局建置「台南市空氣品質監測網」，供即時的空品相關資訊。圖／擷取畫面
台南市環保局建置「台南市空氣品質監測網」，供即時的空品相關資訊。圖／擷取畫面

台南市環保局為提供即時的空品相關資訊，建置「台南市空氣品質監測網」已上架，每天清晨提供當日空氣品質資訊與預報未來3日空氣品質。環保局表示，空品監測網就如氣象預報，一大早就能掌握空品狀況，預先規畫當日最適當的戶外活動時段及交通方式。

市長黃偉哲表示，市府深知大眾對於即時得知空品資訊的需求，雖已設置30台AQI空氣品質指標推播器、14處路口電子看板及中西區小西門顯示看板播放空氣品質相關資訊，仍建立「台南市空氣品質監測網」，提供最即時且便捷的空氣品質概況及天氣資訊。

局長謝世傑表示，民眾可於南市環保局官方網站相關連結中點選進入，網站每日上午7時發布當日空氣品質、天氣型態、大環境風速風向及有無鋒面影響等天氣資訊，並提供未來三日空品預報，方便民眾參考以規劃適切的日常生活作息。

台灣每年10月至隔年3月吹東北季風，台南地理位置位於弱風尾流區及下風處，境外及上風處縣市的汙染物易停留造成空品不佳，空氣品質監測網讓民眾能迅速掌握空品訊息，並採取對應的行動與自我防護措施。

環保署資料顯示，台南空氣污染源76%來自境外及外縣市，轄內僅佔24%，謝世傑表示，一旦預測未來空氣品質不佳，市政府各局處即啟動空品惡化應變作業，橘色提醒等級啟動環保局應變小組，若達紅色警示等級啟動跨局處應變小組。

謝世傑說，台南市空氣品質監測網未來將持續精進，下一步將推出空品資訊小百科，以淺顯易懂的方式向市民解說各項天氣型態對空品造成的影響、臭氧生成與反應機制等，讓市民朋友能更了解天氣與空氣品質之間的奧妙。

空氣品質 台南

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