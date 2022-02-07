台南阿公阿媽講予你聽！樂齡老人耍萌好可愛

南市推動高齡友善城市，為此教育局舉辦「阿公阿媽講予你聽」樂齡須知短片徵選活動，由長者以簡易的錄影設備，展現他們在樂齡中心學到的知識，影片拍攝內容多元與現實貼近，增添老人家生命的光彩與樂趣。

市長黃偉哲表示，南市共設38間樂齡學習中心，提供高齡者快樂學習，忘記年齡的場域，除了自身學習外，也展現所學、所能，加增添生命的光彩。他說，樂齡中心透過團隊合作，藉由樂齡爺爺奶奶以短劇、歌曲表演將在樂齡中心學習的預防詐騙、家庭暴力防治、交通安全等等樂齡須知展現出來，成為最佳宣傳大使。

南區樂齡學習中心的「莫閣騙人啊! 」以最貼近長者的防詐騙主題，提醒長者收到訊息要多一分懷疑，及如何運用科技工具辨真假；佳里樂齡一級棒的「心事誰人知」描述夫妻間關係，也希望藉此影片提醒大家有事不要藏心底，要適時尋找朋友或專家協助；安定區樂齡學習中心的「用路安全唱歌謠」，改編台灣民謠「四季紅」唱出交通宣導的重點，如騎機車安全帽、穿亮色衣服、過馬路走斑馬線等，分獲金質獎及銀質獎。

其餘作品也展現樂齡長者在各樂齡中心的學習成果，如樂齡示範中心的「防疫新生活報你知」、東區樂齡的「愛家不「礙」腳-居家隱形殺手篇」、「食」在有道理、善化樂齡古來溪故事隊的「預防失智症之阿公阿媽講予你聽」等，從多元的角度分享樂齡學習，以最真實、質樸的方式來向市民朋友展現學習的成果與收穫。

教育局長鄭新輝表示，樂齡學習課程包含健康老化的核心課程、地方特色的自主規畫課程以及老有所為的貢獻服務課程，透過各式影片可以看出樂齡學習除了讓高齡者學習、改變、增能，擁有多元的生活外，也進而貢獻自己。獲獎作品連結網站