鹽水蜂炮規模縮小 台灣蘭展暫定如期舉行

中央社 / 台南7日電

台南市長黃偉哲今天出席市府新春團拜時表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，鹽水蜂炮活動將縮小規模舉辦，原定3月登場的台灣國際蘭展暫定如期舉行。

台南市政府上午分別在民治市政中心南瀛堂及永華市政中心2樓中庭舉辦111年「福虎昇豐」新春團拜，黃偉哲率領市府全體員工互道新春快樂，也期許市府繼續提供民眾優質服務。

黃偉哲會後接受媒體聯訪表示，年假期間人潮南來北往，民眾最關心疫情會不會產生破口或是擴散，因為Omicron變異株的潛伏期比較短，有時候3天、4天就會發作，台南市政府將觀察期拉長一點，如果未來7天內沒有案例出現，算是平安過第1關，14天內都沒有新病例產生，才算完整過關。

黃偉哲表示，台南市各級學校維持原定時間開學，市府希望所有學校教師踴躍接種第3劑疫苗，尤其國小學生在12歲以下，通常都沒有接種過疫苗，保護力較脆弱，市府會透過教育行政體系加強勸導國小教師接種第3劑疫苗。

他說，近期預定舉辦的大型活動雖暫不改期，但有縮小的計畫，像元宵節的鹽水蜂炮配合內政部公告內容取消原有的遶境活動，改為定點施放，市府並希望進行人流管制，至於總量管制的數量及實施方式，還要與主辦單位進一步研商。

黃偉哲指出，原定3月登場的台灣國際蘭展，因場地屬半開放空間，目前為止沒有改變的計畫，但仍將視疫情發展情況進行動態檢討與調整。

黃偉哲 台南 疫情

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