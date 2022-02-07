111年全民運動會在即 翁章梁視察縣立體育館

111年全民運動會將於10月8日至13日於嘉義縣登場，主題「發光在嘉義」縣府斥資逾億整修轄內各項建設，縣長翁章梁今天上午前往縣立體育館視察工程修繕進度，期盼打造更優質的比賽場地及提供鄉親更友善的運動環境。

嘉義縣立體育館1997年啟用後，迄今已使用逾20餘年，期間從未大規模修繕，設備老舊、漏水及外牆油漆剝落等問題尚待改善，縣府為確保全運會賽事順遂，自籌並向中央爭取補助修繕工程經費共8469萬3985元整，預計於今年4月底完工。

翁章梁指出，縣立體育館與周遭道路共花費上億元整修，期待讓來自各縣市的選手擁有舒適的運動空間，體育館是本屆賽事花式溜冰、五人制足球等比賽項目場地，目前施工進度正常，預計4月底完工啟用，

為提供參賽選手標準、安全且設備完善的比賽場地，翁章梁要求工程單位以最高標準檢視施工品質，讓參賽選手得安心無虞地專注比賽，並期待選手皆能突破自我，展現最佳的實力，希望在大家共同努力下，新嘉義將越來越好。