聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南春節湧上百萬人潮 快篩結果今出爐

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市在春節期間湧進大量的遊客，圖為國華街商圈景象。圖／市府提供
台南市在春節期間湧進大量的遊客，圖為國華街商圈景象。圖／市府提供

春節假期結束，不少人關切疫情變化，台南市在春節期間針對返鄉市民發放快篩試劑，總 計2866份，但結果並未篩出陽性，市府衛生局表示，可能與北高疫情獲得控制有關；從今天起一連3天，再針對春節期間曾前往北部及高雄的市民，發放第二波的快篩試劑，民眾可憑車票或飯店等憑據前往各地衛生所領取。

台南市在春節假期之前，陸續傳出多起本土病例，但還好疫情獲得控制，包括喜宴客人與肉圓店女員工等案例，都未進一步爆出新增個案，讓防疫人員鬆了一口氣，衛生局今天表示，春節期間台南市並未有新增本土病例，但春節期間民眾南北流動，台南市湧進上百萬的遊客與人潮，是否會為台南帶來新一波的疫情，則還需要再觀察。

台南市為了避免自外地返鄉民眾給台南帶來疫情，在春節前1月26日到30日，連續5天在台南火車站、新營火車站及台南高鐵站3處，針對返鄉的台南市民發放快篩試劑，總計2866份，衛生局表示，如果有篩出陽性，依法必須通報衛生局，但到目前為止，尚未接到陽性通報。

衛生局表示，目前北部與高雄仍有疫情，但如果匡列得宜，疫情應該不會進一步擴散，也不致於造成陽性患者在社區裡趴趴走，其他縣市相對的風險也較低。

衛生局表示，2月4日至6日間自北北基桃、新竹返回台南，且無症狀的台南市民，持身分證及2月4日至6日的車票憑證或飯店憑證，可於37區衛生所領取家用快篩試劑，領取時間為2月7日（今天）起至9日，每日上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分。

衛生局 台南 疫情

延伸閱讀

春節出遊驚魂 3紅牌重機騎士因誤信導航於山區迷途

春節代保管寺廟千萬元香火錢 南警三分局成臨時金庫

影 ／南市新春團拜 黃偉哲：密切觀察未來一周疫情變化

春節房市銷售 南熱北溫

相關新聞

非法旅宿 嘉市1年開罰45件

嘉義市政府前年底公告「具人文或歷史風貌之相關區域」得以申請經營民宿，同步加強查緝非法，張姓女子涉在網路刊登「工作室舒適套...

健康年起跑 雲林縣府球賽開打

雲林縣政府推動「2022全民健康運動年」，選擇昨天新春開工首日，縣長張麗善率隊在雲林體育館團拜後，縣府主管的躲避球大賽開...

台南空品監測網上架 滾動預告變化

南部空氣品質常亮紅燈，台南市環保局建置「空氣品質監測網」本月上架，提供即時空品資訊，每天清晨有當日空品資訊，並預報未來3...

因應全民運動會 嘉縣長視察體育館

111年全民運動會10月8日至13日在嘉義縣登場，縣府與中央斥資3億多元，整修逾20年的縣立體育館，外圍步道也重鋪地磚，...

嘉市購物節發票破4億 8日登錄截止、11日抽大獎

2021嘉義市購物節歷經3個多月，於本月6日結束，大年初四發票累積突破4億元，創下新紀錄，市府延長發票登錄時間，到2月8...

紅蔥頭價崩 南市府追加加工收購補助降低蔥農衝擊

立委陳亭妃服務處披露台南沿海紅蔥頭價格崩跌，衝擊蔥農生計，台南市政府晚間表示，經查，主要是因去年疫情仍有不少庫存而影響價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。