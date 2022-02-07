台南春節湧上百萬人潮 快篩結果今出爐

春節假期結束，不少人關切疫情變化，台南市在春節期間針對返鄉市民發放快篩試劑，總 計2866份，但結果並未篩出陽性，市府衛生局表示，可能與北高疫情獲得控制有關；從今天起一連3天，再針對春節期間曾前往北部及高雄的市民，發放第二波的快篩試劑，民眾可憑車票或飯店等憑據前往各地衛生所領取。

台南市在春節假期之前，陸續傳出多起本土病例，但還好疫情獲得控制，包括喜宴客人與肉圓店女員工等案例，都未進一步爆出新增個案，讓防疫人員鬆了一口氣，衛生局今天表示，春節期間台南市並未有新增本土病例，但春節期間民眾南北流動，台南市湧進上百萬的遊客與人潮，是否會為台南帶來新一波的疫情，則還需要再觀察。

台南市為了避免自外地返鄉民眾給台南帶來疫情，在春節前1月26日到30日，連續5天在台南火車站、新營火車站及台南高鐵站3處，針對返鄉的台南市民發放快篩試劑，總計2866份，衛生局表示，如果有篩出陽性，依法必須通報衛生局，但到目前為止，尚未接到陽性通報。

衛生局表示，目前北部與高雄仍有疫情，但如果匡列得宜，疫情應該不會進一步擴散，也不致於造成陽性患者在社區裡趴趴走，其他縣市相對的風險也較低。

衛生局表示，2月4日至6日間自北北基桃、新竹返回台南，且無症狀的台南市民，持身分證及2月4日至6日的車票憑證或飯店憑證，可於37區衛生所領取家用快篩試劑，領取時間為2月7日（今天）起至9日，每日上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分。