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台南國際蘭花展如期 黃偉哲：14天內沒新病例才算過關

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示，大型活動仍照常舉行，台南疫情要14天內沒新病例才算度過難關。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲表示，大型活動仍照常舉行，台南疫情要14天內沒新病例才算度過難關。記者鄭惠仁／攝影

台南市長黃偉哲今天上午表示，到目前為止，鹽水蜂炮等大型活動還是沒更改計畫，而3月的國際蘭花展視疫情狀況做動態的檢討跟調整。他表示，年假結束後還要觀察7天，若都沒有確診案例產生就過第一關，14天內都沒有新病例產生，才算度過難關。

黃偉哲表示，今天是開春之後的第一個上班日，也是Blue Monday，不管是各行各業都有很多理由，還是希望多一天假期，但是公務員就是回到工作崗位上，為市民服務，為市政盡力。

他說，台南市在過年期間都還持續的施打疫苗，接下來希望還是以戒慎恐懼的態度落實防疫；而年假結束後，人潮南來北往，疫情會不會產生破口或是擴散，要密切觀察。 基本上還要觀察7天，因為Omicron的潛伏期較短，有時候4天就會發作，但是我們把它拉為7天，如果今天起七天內都沒有確診案例產生就是平安的過了一關，若14 天內都沒有新病例，才算完整的度過難關。

黃偉哲強調，南市的快篩量夠，因為快篩試劑在Omicron剛開始發生的時候，就去搶試劑，最後搶到至少4萬5000劑，加原來的3萬劑，共有7萬5千劑備用。他說，許多南科或工業區的廠商都主動的去買快篩試劑給員工，我很高興也很謝謝他們有防疫的觀念跟防疫的意識，能夠確保產能。

針對開學在即的校園防疫，黃偉哲說，一直循教育行政體系拜託老師快打第3劑，特別是國小老師部分。他表示，國小學生在12歲以下都沒有接種過新冠肺炎疫苗，前幾天台灣有Omicron唯一的一個重症，就是因為他沒有接種疫苗，所以沒有接種疫苗，保護力特別脆弱，特別危險，因此期待老師能夠打完第3劑。

黃偉哲說，到目前為止，大型活動沒有更改的計畫，但是有縮小的計畫，也就是說，像元宵節的鹽水蜂炮，原先有繞境，但是因為內政部已經公告了，不許可遶境，所以沒有繞境，改為定點施放。但還是要進行人流的管制，但限量多少，還要跟廟方來討論。

蘭花展是半開放空間，目前為止也沒有改變的計畫，黃偉哲表示，蘭花展是在3月，還有1個月的時間，若疫情趨緩就沒問題，如果疫情沒有改變，甚至加重，不排除動態的檢討跟調整。

黃偉哲 疫情 疫苗

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