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防疫優先 東山迎佛祖回駕將謝絕隨香

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
防疫優先，台南東山迎佛祖回駕將謝絕信眾隨香。圖 ／本報資料照
防疫優先，台南東山迎佛祖回駕將謝絕信眾隨香。圖 ／本報資料照

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，9日深夜將舉行迎佛祖回駕大典，廟方表示，因應疫情，現場將不開放觀禮、隨香，籲請信眾配合。

台南市文化資產管理處表示，「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」2011年由文化部指定為國家重要民俗，為東山、白河地區一年一度重要民俗活動，迄今仍保留傳統古風，每年農曆12月23日，信眾以徒步方式走古香路，越過重重山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾碧雲寺過年；農曆正月初九當晚，再迎請「正二媽」下山，返回碧軒寺。

廟方說，觀音佛祖「正二媽」2月9日（農曆正月初九）晚間11點30分將由市長黃偉哲、廟方代表請出神龕、登佛祖轎，恭迎「正二媽」回碧軒寺。

因應疫情，配合政府防疫政策，9日晚間9時過後，碧雲寺將不開放信眾入廟，僅由廟方人員出入辦理核心儀程，起駕之後也謝絕隨香，請信眾勿於廟外群聚觀禮，起駕之後勿沿途隨香。

遶境 疫情

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