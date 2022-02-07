黃偉哲新春團拜下第一道命令：把橘子、糖果一掃而空

台南市政府今天上午在永華市政中心舉行團拜，民族管絃樂團演奏「追追追」等經典樂曲，市長黃偉哲期勉員工施政做得好，不要市民、議員追追追；也感謝春節期間，許多員工仍繼續上班，讓大家過好年。

黃偉哲在春節團拜上表示，團拜的意思就是恢復上班了，而以前都是你串我的房子，我串你的房子來拜年，團拜既節省時間，也讓大家可以歡歡喜喜地拜年。

他幽默地表示，「今天是Blue Monday恢復上班的第一天，大家跟我一樣，昨天開始就接到很多LINE群組、臉書在掙扎說今天是不適合上班？誰不適合上班？哪一個星座不適合上班？哪一個生肖不適合上班？但今天大家都來上班，辛苦了！」

黃偉哲說，「剛剛民族管絃樂團所演奏的追追追，我們希望施政做得很好不要讓市民追追追，也不要讓議員追追追，但是我們疫情控制得很好，所以，希望說大家今年都可以虎虎生風、平安喜樂。」

他說，許多市民可能會有一些意見表，但我們盡量能夠提前把可能的BUG消除掉，可能的問題事先把它做好，減少民眾的不便，增加對市政的有感。