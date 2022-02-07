中央通過台南高鐵特定區計畫內容變更 將公告民眾查閱

台南市配合中央沙崙智慧綠能科學城計畫，推動變更「高速鐵路臺南車站特定區計畫」，第一次通盤檢討主要計畫經內政部都委會審議通過，部分原有土地使用規畫變更，即日起將陸續辦理計畫書圖修訂、核定及公告發布實施作業，公告後民眾可就近至市府都發局、歸仁區公所網頁查詢。

市長黃偉哲表示，這次通檢重點包含擬定機關調整、公共設施依現況調整、配合沙崙智慧綠能科學城進行公用事業用地變更及土地使用管制要點檢討等議題。未來週邊配套措施將逐漸成形，已要求各單位務必做好後續的執行工作，務使整體進度更順利。

都發局長莊德樑表示，特定區106年經中央核定列入前瞻計畫綠能建設，成立「沙崙智慧綠能科學城」，建構大台南成為「大自然共生智慧生態城市」，這次通盤檢討因應中央及地方有關「沙崙智慧綠能科學城」等重大建設計畫投入，及考量地方實際發展需求，變更無使用需求公用事業用地為產業專用區，以提供更多綠能產業發展腹地。