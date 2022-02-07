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影 ／南市新春團拜 黃偉哲：密切觀察未來一周疫情變化

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府上午在新營民治中心新春團拜。記者謝進盛／攝影
台南市政府上午在新營民治中心新春團拜。記者謝進盛／攝影

台南市政府今上午在民治市政中心南瀛堂舉辦新春團拜，市長黃偉哲率領市府團隊出席，期勉新的一年繼續提供市民最佳市政服務，黃也叮嚀，雖然疫情看似趨緩，仍不得大意，要落實防疫，未來一周是密切關注期。

黃偉哲上午8點半在副市長趙卿惠、戴謙、秘書長方進呈、新聞處長蘇恩恩等人陪同到場，市議員蔡育輝也出席，會場安排台南市管樂團演奏充滿新春旋律曲目後團拜，歷時約10分鐘，活動在熱絡相互道賀聲中圓滿結束。

黃偉哲致詞時對市府同仁及春節年假辛苦值勤的警察、消防、環保、交通、文化、觀光等人員及志工表達最高敬意與謝意，也期許今年市政蒸蒸日上，以良好服務態度提供更便利的市政服務，落實「做得更好，過得更好」的施政理念。

黃偉哲會後受訪說，台南市在春節期間，不論治安、消防工作都相當平穩，9天春節假期南市火警大小件數57件，較去年94件，治安、交通也很平穩，而對於Omicorn疫情後續，因春節人群人流南來北往，仍要持續觀察，未來一周列為密切觀察期，若疫情平穩，大家才能暫時鬆一口氣。

台南市長黃偉哲上午表示，未來一周仍要關注疫情變化，不容鬆懈。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲上午表示，未來一周仍要關注疫情變化，不容鬆懈。記者謝進盛／攝影
台南市政府上午在新營民治中心新春團拜，市長黃偉哲(右二)向市府團隊拜年，感謝為市政辛苦付出。記者謝進盛／攝影
台南市政府上午在新營民治中心新春團拜，市長黃偉哲(右二)向市府團隊拜年，感謝為市政辛苦付出。記者謝進盛／攝影
台南市政府上午在新營民治中心新春團拜，市長黃偉哲(右二)向市府團隊拜年，感謝為市政辛苦付出。記者謝進盛／攝影
台南市政府上午在新營民治中心新春團拜，市長黃偉哲(右二)向市府團隊拜年，感謝為市政辛苦付出。記者謝進盛／攝影

黃偉哲 春節 疫情

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