影 ／南市新春團拜 黃偉哲：密切觀察未來一周疫情變化

台南市政府今上午在民治市政中心南瀛堂舉辦新春團拜，市長黃偉哲率領市府團隊出席，期勉新的一年繼續提供市民最佳市政服務，黃也叮嚀，雖然疫情看似趨緩，仍不得大意，要落實防疫，未來一周是密切關注期。

黃偉哲上午8點半在副市長趙卿惠、戴謙、秘書長方進呈、新聞處長蘇恩恩等人陪同到場，市議員蔡育輝也出席，會場安排台南市管樂團演奏充滿新春旋律曲目後團拜，歷時約10分鐘，活動在熱絡相互道賀聲中圓滿結束。

黃偉哲致詞時對市府同仁及春節年假辛苦值勤的警察、消防、環保、交通、文化、觀光等人員及志工表達最高敬意與謝意，也期許今年市政蒸蒸日上，以良好服務態度提供更便利的市政服務，落實「做得更好，過得更好」的施政理念。