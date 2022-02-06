開工防疫 雲縣府人員全面自我健康管理14天

春節連假最後一天，明天上班族將開工，雲林縣府除全面消毒各機關環境，也因新春期間可能有員工前往其他縣市過年、走春或接觸外縣市親友，縣府明起加強員工落實自我健康狀況監測及記錄，全力防備可能染疫的風險。

縣府除將各機關與部門的公共環境全面消毒，明天上班首日也將請員工協助內部環境清潔消毒。

另連假期間員工可能有到外縣市過年或走春，或接觸到外縣市親友等，縣府明天起要求所有人員加強每日健康監測及記錄，身體出現不適需立即回報衛生單位協助安排就醫採檢；人員及洽公民眾進到公部門，需配合量體溫、手部消毒及查訪接觸史。

衛生局指出，縣內106處疫苗接種合約醫療院所持續提供民眾預約施打，請還未接種完1、2劑疫苗者，或已可打第3劑者盡速接種，提升保護力，相關訊息可在衛生局臉書粉絲專頁或官網查詢。