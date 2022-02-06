年初六點斗燈！朴子配天宮點逾5千盞 16尊斗燈首逾352萬

今初六開工日，嘉義縣新港奉天宮於宮內凌霄寶殿辦「點斗燈」，祈求來年工作順遂，今年奉天宮大小斗燈早在數月前便搶購一空；朴子配天宮也點起逾5千盞，下周才會辦祈福法會，但總價超過352萬16盞「限量版」斗燈首早在過年前便預訂一空。

奉天宮今年共6大類禮斗燈，分別為賜福延壽進祿進貴禮斗，共6盞每盞要價38800元；賜福、進祿、延壽、喜神禮斗燈各1，每盞要價1萬8千元；金虎聚財禮斗燈置虎爺殿，共24盞每盞要價6千元，總價44萬8800元。

奉天宮今天上午辦「點燈啟斗」科儀，邀道長吳政憲，於凌宵寶殿誦北斗經後，唸過每位點燈者的名字，祈求北斗七星光明顯耀本命元辰更加順遂。廟方工作人員表示，今年不受疫情影響，34盞斗燈早在數月前便搶購一空。

朴子配天宮今年搭設帳棚放置斗燈，每排斗燈首含斗燈共50盞，斗燈首每盞5千元、一般斗燈500元，農曆元月13到15日辦祈福法會，目前點燈信眾報名踴躍，廟方工作人員表示，目前排數已逾百，但數量仍在持續增加。

配天宮廟方於主殿另有設特別版斗首，其中12萬元開基聖母斗首、觀音佛祖斗首分別由台北聖母會和六腳黃榆凱奪下，其餘6萬元開基三媽、二媽和大媽斗首、3萬6千元福德正神、文昌帝君斗首等，總價超過352萬元，也早在農曆年前便遭認領完。