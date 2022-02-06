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年初六點斗燈！朴子配天宮點逾5千盞 16尊斗燈首逾352萬

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣朴子配天宮斗燈每排含頭燈首共50盞，目前信眾已點超過5千盞。圖／廟方提供
嘉義縣朴子配天宮斗燈每排含頭燈首共50盞，目前信眾已點超過5千盞。圖／廟方提供

今初六開工日，嘉義縣新港奉天宮於宮內凌霄寶殿辦「點斗燈」，祈求來年工作順遂，今年奉天宮大小斗燈早在數月前便搶購一空；朴子配天宮也點起逾5千盞，下周才會辦祈福法會，但總價超過352萬16盞「限量版」斗燈首早在過年前便預訂一空。

奉天宮今年共6大類禮斗燈，分別為賜福延壽進祿進貴禮斗，共6盞每盞要價38800元；賜福、進祿、延壽、喜神禮斗燈各1，每盞要價1萬8千元；金虎聚財禮斗燈置虎爺殿，共24盞每盞要價6千元，總價44萬8800元。

奉天宮今天上午辦「點燈啟斗」科儀，邀道長吳政憲，於凌宵寶殿誦北斗經後，唸過每位點燈者的名字，祈求北斗七星光明顯耀本命元辰更加順遂。廟方工作人員表示，今年不受疫情影響，34盞斗燈早在數月前便搶購一空。

朴子配天宮今年搭設帳棚放置斗燈，每排斗燈首含斗燈共50盞，斗燈首每盞5千元、一般斗燈500元，農曆元月13到15日辦祈福法會，目前點燈信眾報名踴躍，廟方工作人員表示，目前排數已逾百，但數量仍在持續增加。

配天宮廟方於主殿另有設特別版斗首，其中12萬元開基聖母斗首、觀音佛祖斗首分別由台北聖母會和六腳黃榆凱奪下，其餘6萬元開基三媽、二媽和大媽斗首、3萬6千元福德正神、文昌帝君斗首等，總價超過352萬元，也早在農曆年前便遭認領完。

拜斗又稱「禮斗法會」，根據民間傳統，廟方延請道士，輪流誦念北斗經及南斗經等諸多祈福性經懺，拜請五斗星君，祈求消災解厄。

嘉義縣新港奉天宮工作人員今天上午於凌霄寶殿上舉辦點斗燈祈福科儀。圖／廟方提供
嘉義縣新港奉天宮工作人員今天上午於凌霄寶殿上舉辦點斗燈祈福科儀。圖／廟方提供
嘉義縣朴子配天宮今年點斗燈超過5千盞，限量版斗首更早在農曆年前便遭認領完。圖／廟方提供
嘉義縣朴子配天宮今年點斗燈超過5千盞，限量版斗首更早在農曆年前便遭認領完。圖／廟方提供

新港奉天宮

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